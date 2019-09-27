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27.09.2019  17:12   

Ночь науки: в горсовете наградили победителей (ФОТО)

Победителей конкурса, который прошел в соцсетях в рамках VI Образовательного проекта «Ночь науки», наградили сегодня, 27 сентября, в Департаменте по взаимодействию с международными организациями.


//city.kharkov.ua
Как сообщила директор департамента Ольга Демьяненко, конкурс провел партнер проекта - компания «Vodafone Ukraine». Его участникам необходимо было разместить в «Instagram» интересный пост о наиболее понравившейся локации проекта «Ночь науки». Главные условия: фото или видео с места события, его геометка, а также теги: #ScienceNightKharkiv2019 и #Vodafone Ukraine. 
 
По результатам конкурса наибольшее количество лайков набрал пост Анны Борисенко, которая стала победителем конкурса. Сегодня Ольга Демьяненко вручила Анне и ее сыну Кириллу, который был главным героем постов мамы, приз от компании-партнера – брендовую чашку и зарядное устройство (пауэрбанк).
 
«Нам все очень понравилось. Мы посетили университет железнодорожного транспорта, потому что это моя альма-матер, и сын с раннего детства увлекается поездами. Он там смог посидеть в кабинете машиниста и даже поуправлять поездом. Также мы были в авиакосмическом университете ХАИ, еще одно наше пристрастие – самолеты», - отметила Анна Борисенко.
 
В свою очередь Ольга Демьяненко отметила, что главная задумка «Ночи науки» - в интерактивной и интересной форме показать подрастающему поколению, что такое наука и что это не так скучно, как все думают.
 
«Основная идея в том, чтобы помочь школьникам и абитуриентам определиться с будущей профессией. Также мы хотим таким образом показать жителям и гостям города научные достижения и инновационные технологии Харькова как научного центра Восточной Европы, рассказать, чем занимается каждая наша лаборатория и что из инновационных подходов сегодня применяется в городе», - подчеркнула директор департамента.
 
Также призами от партнера мероприятия были награждены Ольга Кравец и Вероника Савченко, которые заняли 2-е и 3-е места конкурса.
 
Напомним, в этом году в рамках «Ночи науки» 21 сентября свою работу презентовали 16 высших учебных учреждений Харькова, а также Харьковский планетарий им. Ю. Гагарина и STEM-школа «Inventor». Локации мероприятия посетили более 10 тыс. человек.
 
Справка. Образовательный проект «Ночь науки» проводится Департаментом по взаимодействию с международными организациями под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и при поддержке Немецкой федеральной компании «GIZ» и компании «Vodafone Украина».
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ночь науки, награждение, харьков
 
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