Международный Энерго-инновационный хаб создадут в Харькове

На базе Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н.Бекетова будет создан Энерго-инновационный хаб.
Департамент по взаимодействию с международными агентствами и финансовыми учреждениями и Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) начали новое сотрудничество по проекту «Реформы энергоэффективности в Украине». Суть проекта заключается в подготовке квалифицированных специалистов в сфере энергоэффективности по компоненту «Профессиональные квалификации», который выполняется по поручению правительства Германии.
В рамках инициативы планируется создание Энерго-инновационных хабов в Украине, целью которых станет распространение лучших международных практик и учебных материалов для различных целевых групп: студентов профессиональных учебных учреждений, молодежи, школьников.
В ходе подготовки к реализации проекта немецкая сторона провела отбор высших учебных учреждений по всей Украине. Победителей объявили 3 октября в рамках семинара по внедрению компонента «Профессиональные квалификации» в Киеве. Ими стали Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова и еще два вуза из других городов Украины.
На базе харьковского университета планируется создать один из трех Энерго-инновационных хабов, который станет центром знакомства и коммуникации работодателей и потенциальных работников.
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