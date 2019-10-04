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04.10.2019  10:22   

Международный Энерго-инновационный хаб создадут в Харькове

На базе Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н.Бекетова будет создан Энерго-инновационный хаб.


// city.kharkov.ua

Департамент по взаимодействию с международными агентствами и финансовыми учреждениями и Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) начали новое сотрудничество по проекту «Реформы энергоэффективности в Украине». Суть проекта заключается в подготовке квалифицированных специалистов в сфере энергоэффективности по компоненту «Профессиональные квалификации», который выполняется по поручению правительства Германии.

В рамках инициативы планируется создание Энерго-инновационных хабов в Украине, целью которых станет распространение лучших международных практик и учебных материалов для различных целевых групп: студентов профессиональных учебных учреждений, молодежи, школьников. 

В ходе подготовки к реализации проекта немецкая сторона провела отбор высших учебных учреждений по всей Украине. Победителей  объявили 3 октября в рамках семинара по внедрению компонента «Профессиональные квалификации» в Киеве. Ими стали Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова и еще два вуза из других городов Украины.

На базе харьковского университета планируется создать один из трех Энерго-инновационных хабов, который станет центром знакомства и коммуникации работодателей и потенциальных работников.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  хаб, харьков
 
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