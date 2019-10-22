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22.10.2019  16:26   

В честь харьковского ученого назвали астероид

В честь харьковского ученого Алексея Голубова назвали астероид 17700 Oleksiygolubov (1997 GM40).


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Об этом сообщили в харьковском НИИ астрономии. Диаметр небесного тела составляет 3,4 км.

Алексей Голубов - доцент Харьковского национального университета им.Каразина, в структуру которого входит НИИ. Кроме этого, Голубов работает в University of Colorado Boulder.

Источник:   SQ
 Тэги:  ученый, харьков, астороном, астероид
 
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