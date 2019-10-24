24.10.2019 17:19

Университет городского хозяйства провел первый IT-форум (ФОТО)

Круглый стол на тему «Вызовы и перспективы IT-образования в Украине» в рамках IT-форума состоялся сегодня, 24 октября, в Харьковском национальном университете городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.



//city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие ректор и студенты вуза, представители IT-компаний и Харьковского IT-кластера, а также директор Департамента образования Харьковского городского совета Ольга Деменко.

Как отметил ректор университета Владимир Бабаев, такой форум впервые проходит в стенах вуза за его почти 100-летнюю историю.

Директор Департамента образования Ольга Деменко подчеркнула, что Харьков является студенческой столицей Украины, где в более чем 30 вузах IV уровня аккредитации обучаются свыше 250 тыс. студентов.

«Университет городского хозяйства - один из наилучших вузов Украины. Он самый надежный партнер среднего образования Харькова. Сегодняшний форум очень необходим для нынешних и будущих студентов», - подчеркнула директор департамента.

В ходе форума ректор ХНУГХ им. Бекетова Владимир Бабаев подписал договоры о сотрудничестве с IT-компаниями «Soft Serve» и «Sigma Soft Ware».

Также сегодня состоялись ярмарки студенческих возможностей для студентов и школьников, в рамках которых свою работу презентовали лучшие IT-школы Харькова.

Как сообщила исполнительный директор Харьковского IT-кластера Ольга Шаповал, с 2015 года кластер объединяет IT-компании, учебные заведения, власть и местный бизнес с целью развития экосистемы Харьковского региона для технологической индустрии и IT-community. По ее словам, в IT-индустрии города создано свыше 100 тыс. рабочих мест. Кластер объединяет более 100 участников и партнеров, продвигает Харьков в Украине и мире, является участником проекта «Smart City» и за четыре года реализовал свыше 50 проектов, направленных на развитие образования. В 2019 году проекты кластера охватили более 5 тыс. школьников.

«Мы помогаем не только студентам, но и преподавателям - актуализировать их знания. Мы пересмотрели более 100 образовательных программ в Харькове и теперь будем принимать участие в их реализации», - отметила Ольга Шаповал.