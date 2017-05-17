17.05.2017 16:55

ЕС официально подписал решение о безвизовом режиме для Украины

В среду в Европарламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым будет введен безвизовый режим для граждан Украины.



IPnews

Церемония подписания прошла в Страсбурге и транслировалась по европейскому каналу EBS.



Документ был подписан президентом Европейского парламента Антонио Таяни и министром внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абеллой.



На церемонии подписания также присутствовали президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по вопросу украинского безвиза Мария Габриэль. Президент Украины документ не подписывал, поскольку подписанный регламент является внутренним решением ЕС, а не двусторонним документом.



После подписания решения о безвизе еще должно быть обнародовано в Официальном журнале ЕС. Через 20 дней безвизовый режим вступит в силу, ожидается, что он заработает с 11 июня.