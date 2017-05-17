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17.05.2017  16:55   

ЕС официально подписал решение о безвизовом режиме для Украины

В среду в Европарламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым будет введен безвизовый режим для граждан Украины.


IPnews

Церемония подписания прошла в Страсбурге и транслировалась по европейскому каналу EBS.

Документ был подписан президентом Европейского парламента Антонио Таяни и министром внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абеллой.

На церемонии подписания также присутствовали президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по вопросу украинского безвиза Мария Габриэль. Президент Украины документ не подписывал, поскольку подписанный регламент является внутренним решением ЕС, а не двусторонним документом.

После подписания решения о безвизе еще должно быть обнародовано в Официальном журнале ЕС. Через 20 дней безвизовый режим вступит в силу, ожидается, что он заработает с 11 июня.

Источник:   Украинская правда
 Тэги:  безвиз, украина
 
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