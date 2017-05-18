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18.05.2017  09:03   

Сколько денег понабится украинцам в странах ЕС

Обнародовали карту Европы с информацией о требованиях отдельных стран к минимальной сумме средств, которые нужно иметь с собой при пересечении границы, а также документов, которые могут служить подтверждением наличия средств к существованию.


УНН

Так, на специальном сайте под названием "Путешествуй ответственно" размещена карта Европы, где можно узнать базовую сумму необходимых средств для пребывания в стране.

Норвегия - 500 норвежских крон, то есть 1580 грн;

Финляндия - 30 евро в день (880 грн);

Швеция - 47 евро в день (1370 грн)

Эстония - 86 евро в день (2,5 тыс. грн);

Латвия - 14 евро в день (400 грн);

Литва - 40 евро в день (1100 грн)

Нидерланды - 34 евро (1000 грн);

Польша - 300 злотых (2 тыс. грн) пребывания до трех дней, 100 польских злотых (800 грн) в день, если пребывание более 3 дней;

Германия - 45 евро в день (1300 грн);

Бельгия - 45 евро (1300 грн) - иностранцы, которые остановились у частных лиц. 95 евро (2,8 тыс. грн) - иностранцы, которые остановились в гостинице;

Люксембург - минимальная сумма средств определяется индивидуально;

Чехия - 40 евро (1100 грн) в день до 30 дней;

Словакия - 56 евро в день (1600 грн);

Франция - 32,50 евро (1000 грн) - лица, имеющие подтверждения наличия жилья. 120 евро (3500 грн) - лица, которые не могут подтвердить наличие жилья;
Швейцария - 91 евро (2600 грн), 27 евро (780 грн) - для студентов;

Лихтенштейн - 91 евро (2600 грн), 27 евро (780 грн) - для студентов;

Австрия - на индивидуальной основе;

Словения - 70 евро (2 тыс. грн), 35 евро (1 тыс. грн) для несовершеннолетних в сопровождении родителей;
Венгрия - 3 евро (90 грн);

Италия - 269,60 евро (7,8 тыс. грн) на одного человека на срок до 5 дней, для групп туристов меньше;

Испания - 71 евро (2 тыс. грн) в день;

Португалия - нужно иметь при себе сумму в 75 евро (2,2 тыс. грн), а также сумму из расчета 40 евро (1100 грн) в день пребывания;

Мальта - 48 евро в день (1400 грн);

Греция - 50 евро (1400 грн) в день, минимум 300 евро (8,7 тыс. грн) на 5 дней.

Источник:   УНН
 Тэги:  деньги, виза, безвиз, украина-ес
 
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