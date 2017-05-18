18.05.2017 09:03

Сколько денег понабится украинцам в странах ЕС

Обнародовали карту Европы с информацией о требованиях отдельных стран к минимальной сумме средств, которые нужно иметь с собой при пересечении границы, а также документов, которые могут служить подтверждением наличия средств к существованию.



УНН

Так, на специальном сайте под названием "Путешествуй ответственно" размещена карта Европы, где можно узнать базовую сумму необходимых средств для пребывания в стране.



Норвегия - 500 норвежских крон, то есть 1580 грн;



Финляндия - 30 евро в день (880 грн);



Швеция - 47 евро в день (1370 грн)



Эстония - 86 евро в день (2,5 тыс. грн);



Латвия - 14 евро в день (400 грн);



Литва - 40 евро в день (1100 грн)



Нидерланды - 34 евро (1000 грн);



Польша - 300 злотых (2 тыс. грн) пребывания до трех дней, 100 польских злотых (800 грн) в день, если пребывание более 3 дней;



Германия - 45 евро в день (1300 грн);



Бельгия - 45 евро (1300 грн) - иностранцы, которые остановились у частных лиц. 95 евро (2,8 тыс. грн) - иностранцы, которые остановились в гостинице;



Люксембург - минимальная сумма средств определяется индивидуально;



Чехия - 40 евро (1100 грн) в день до 30 дней;



Словакия - 56 евро в день (1600 грн);



Франция - 32,50 евро (1000 грн) - лица, имеющие подтверждения наличия жилья. 120 евро (3500 грн) - лица, которые не могут подтвердить наличие жилья;

Швейцария - 91 евро (2600 грн), 27 евро (780 грн) - для студентов;



Лихтенштейн - 91 евро (2600 грн), 27 евро (780 грн) - для студентов;



Австрия - на индивидуальной основе;



Словения - 70 евро (2 тыс. грн), 35 евро (1 тыс. грн) для несовершеннолетних в сопровождении родителей;

Венгрия - 3 евро (90 грн);



Италия - 269,60 евро (7,8 тыс. грн) на одного человека на срок до 5 дней, для групп туристов меньше;



Испания - 71 евро (2 тыс. грн) в день;



Португалия - нужно иметь при себе сумму в 75 евро (2,2 тыс. грн), а также сумму из расчета 40 евро (1100 грн) в день пребывания;



Мальта - 48 евро в день (1400 грн);



Греция - 50 евро (1400 грн) в день, минимум 300 евро (8,7 тыс. грн) на 5 дней.