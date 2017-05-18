Сколько денег понабится украинцам в странах ЕС

Обнародовали карту Европы с информацией о требованиях отдельных стран к минимальной сумме средств, которые нужно иметь с собой при пересечении границы, а также документов, которые могут служить подтверждением наличия средств к существованию.
Так, на специальном сайте под названием "Путешествуй ответственно" размещена карта Европы, где можно узнать базовую сумму необходимых средств для пребывания в стране.
Норвегия - 500 норвежских крон, то есть 1580 грн;
Финляндия - 30 евро в день (880 грн);
Швеция - 47 евро в день (1370 грн)
Эстония - 86 евро в день (2,5 тыс. грн);
Латвия - 14 евро в день (400 грн);
Литва - 40 евро в день (1100 грн)
Нидерланды - 34 евро (1000 грн);
Польша - 300 злотых (2 тыс. грн) пребывания до трех дней, 100 польских злотых (800 грн) в день, если пребывание более 3 дней;
Германия - 45 евро в день (1300 грн);
Бельгия - 45 евро (1300 грн) - иностранцы, которые остановились у частных лиц. 95 евро (2,8 тыс. грн) - иностранцы, которые остановились в гостинице;
Люксембург - минимальная сумма средств определяется индивидуально;
Чехия - 40 евро (1100 грн) в день до 30 дней;
Словакия - 56 евро в день (1600 грн);
Франция - 32,50 евро (1000 грн) - лица, имеющие подтверждения наличия жилья. 120 евро (3500 грн) - лица, которые не могут подтвердить наличие жилья;
Швейцария - 91 евро (2600 грн), 27 евро (780 грн) - для студентов;
Лихтенштейн - 91 евро (2600 грн), 27 евро (780 грн) - для студентов;
Австрия - на индивидуальной основе;
Словения - 70 евро (2 тыс. грн), 35 евро (1 тыс. грн) для несовершеннолетних в сопровождении родителей;
Венгрия - 3 евро (90 грн);
Италия - 269,60 евро (7,8 тыс. грн) на одного человека на срок до 5 дней, для групп туристов меньше;
Испания - 71 евро (2 тыс. грн) в день;
Португалия - нужно иметь при себе сумму в 75 евро (2,2 тыс. грн), а также сумму из расчета 40 евро (1100 грн) в день пребывания;
Мальта - 48 евро в день (1400 грн);
Греция - 50 евро (1400 грн) в день, минимум 300 евро (8,7 тыс. грн) на 5 дней.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
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