Подписан меморандум о продолжении сотрудничества Харькова и Цинциннати

Подписание Меморандума о продолжении побратимских отношений состоялось 17 мая в городе Цинциннати.
Со стороны Харькова документ подписали первый заместитель городского головы Игорь Терехов и председатель правления общественной организации «Партнерство городов-побратимов Харьков и Цинциннати» Ирина Бакуменко, со стороны Цинциннати – мэр города Джон Кренли и президент общественной организации «Партнерство городов-побратимов Цинциннати и Харьков» Роберт Херринг.
Согласно меморандуму, города будут сотрудничать в сфере работы волонтерских организаций, в социальной сфере, культуре и спорте. Срок побратимских отношений рассчитан на 5 лет.
Отметим, первое соглашение о побратимских отношениях между городами Харьков и Цинциннати было подписано 11 сентября 1989 года на площади «Fountain» в Цинциннати.
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