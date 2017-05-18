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18.05.2017  13:00   

Подписан меморандум о продолжении сотрудничества Харькова и Цинциннати

Подписание Меморандума о продолжении побратимских отношений состоялось 17 мая в городе Цинциннати.


// city.kharkov.ua

Со стороны Харькова документ подписали первый заместитель городского головы Игорь Терехов и председатель правления общественной организации «Партнерство городов-побратимов Харьков и Цинциннати» Ирина Бакуменко, со стороны Цинциннати – мэр города Джон Кренли и президент общественной организации «Партнерство городов-побратимов Цинциннати и Харьков» Роберт Херринг.

Согласно меморандуму, города будут сотрудничать в сфере работы волонтерских организаций, в социальной сфере, культуре и спорте. Срок побратимских отношений рассчитан на 5 лет.

Отметим, первое соглашение о побратимских отношениях между городами Харьков и Цинциннати было подписано 11 сентября 1989 года на площади «Fountain» в Цинциннати.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  терехов, меморандум, цинциннати, харьков
 
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