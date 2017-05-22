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22.05.2017  09:37   

Украинцы смогут ездить в Турцию по ID-картам

Турецкие власти официально опубликовала решение о внесении изменений в порядок взаимных поездок и признание внутреннего украинского паспорта, ID-карты, как проездного документа для поездок граждан Украины в Турцию.


dozor.kharkov.ua

Об этом на странице в Facebook сообщил председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

"Турецкие власти 20 мая официально опубликовала решение 2017/10324 о внесении изменений в порядок взаимных поездок и признание нового (внутреннего) украинского паспорта (ID-карты) в качестве проездного документа (travel document) для поездок граждан Украины в Турцию", - отметил Соколюк.

Публикация решения означает, что украинцы уже скоро смогут ездить в Турцию по ID-картам без загранпаспорта, отмечает Соколюк.

"Ждем ноты МИД с официальной датой начала поездок. Я думаю, одна-две недели", - написал Соколюк.

По словам председателя ГМС, украинцы уже оформили более 550 000 новых ID-карточек. Ежедневно новый внутренний паспорт оформляют 5-6 тысяч граждан Украины.

Напомним, Украина и Турция подписали соглашение о внесении изменений в Соглашение об условиях взаимных поездок граждан, которое позволит гражданам ездить по ID-картами без загранпаспортов, в марте.

Положениями соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Турецкой Республики, пользуются ID-картами, содержащими бесконтактный электронный носитель, смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Турции и Украины соответственно сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Источник:   Экономическая Правда
 Тэги:  паспорт, турция
 
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