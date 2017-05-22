22.05.2017 09:54

На Харьковщине отметили День памяти жертв политических репрессий

21 мая заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк принял участие в торжественном возложении цветов на Украинском-польском Мемориале жертвам тоталитаризма.



Сайт ХОГА

Цветы к мемориалу также возложили Генеральный консул Республики Польша в Харькове Януш Яблонский, представители руководства облгосадминистрации, областного совета, православного и католического духовенства, общественных организаций.

«Сегодня мы чтим память жертв политических репрессий. Мемориал жертвам тоталитаризма, к которому мы возлагаем цветы, находится на месте масштабных расстрелов 1940 года, унесших жизни более 4000 человек, - сказал Михаил Черняк. - Современное украинское государство осуждает любые проявления агрессии в ХХI веке. Украинский народ ценой жизни тысяч патриотов сегодня отстаивает шанс на свое мирное будущее и будущее Европы».

Во время мероприятия была проведена панихида священниками православной церкви и молебен священниками Римско-католической церкви.

Справка. День памяти жертв политических репрессий отмечается ежегодно в третье воскресенье мая. Назначение Дня - привлечь внимание общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванных насильственным насаждением коммунистической идеологии.