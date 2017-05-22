На Харьковщине отметили День памяти жертв политических репрессий

21 мая заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк принял участие в торжественном возложении цветов на Украинском-польском Мемориале жертвам тоталитаризма.
Цветы к мемориалу также возложили Генеральный консул Республики Польша в Харькове Януш Яблонский, представители руководства облгосадминистрации, областного совета, православного и католического духовенства, общественных организаций.
«Сегодня мы чтим память жертв политических репрессий. Мемориал жертвам тоталитаризма, к которому мы возлагаем цветы, находится на месте масштабных расстрелов 1940 года, унесших жизни более 4000 человек, - сказал Михаил Черняк. - Современное украинское государство осуждает любые проявления агрессии в ХХI веке. Украинский народ ценой жизни тысяч патриотов сегодня отстаивает шанс на свое мирное будущее и будущее Европы».
Во время мероприятия была проведена панихида священниками православной церкви и молебен священниками Римско-католической церкви.
Справка. День памяти жертв политических репрессий отмечается ежегодно в третье воскресенье мая. Назначение Дня - привлечь внимание общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванных насильственным насаждением коммунистической идеологии.
Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались. День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов.
В Харькове утро и день будут облачными и только вечер порадует нас ясным небом. Утром продолжится ночной мелкий дождь, но ближе к полудню он должен закончиться.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
влажн.:
давл.:
ветер: