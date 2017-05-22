 
Главная Новости Политика На Харьковщине отметили День памяти жертв политических репрессий
22.05.2017  09:54   

На Харьковщине отметили День памяти жертв политических репрессий

21 мая заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк принял участие в торжественном возложении цветов на Украинском-польском Мемориале жертвам тоталитаризма.


Сайт ХОГА

Цветы к мемориалу также возложили Генеральный консул Республики Польша в Харькове Януш Яблонский, представители руководства облгосадминистрации, областного совета, православного и католического духовенства, общественных организаций.

«Сегодня мы чтим память жертв политических репрессий. Мемориал жертвам тоталитаризма, к которому мы возлагаем цветы, находится на месте масштабных расстрелов 1940 года, унесших жизни более 4000 человек, - сказал Михаил Черняк. - Современное украинское государство осуждает любые проявления агрессии в ХХI веке. Украинский народ ценой жизни тысяч патриотов сегодня отстаивает шанс на свое мирное будущее и будущее Европы».

Во время мероприятия была проведена панихида священниками православной церкви и молебен священниками Римско-католической церкви.

Справка. День памяти жертв политических репрессий отмечается ежегодно в третье воскресенье мая. Назначение Дня - привлечь внимание общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванных насильственным насаждением коммунистической идеологии.

Источник:   Сайт ХОГА
 Тэги:  хога, черняк, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.05 Культура и Туризм На Харьковщине прошел арт-парад «Слобожанская вышиванка» 14.04 Власть Пожар в Балаклее: в ХОГА обсудили ситуацию с ОБСЕ 14.04 Власть В Минрегионе утвердили шесть проектов от Харьковской области, которые профинансируют за счет госбюджета
 
 

Видео

Более 150 проблемных вопросов сегодня подняли харьковчане во время личного приёма Харьковского городского головы
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 