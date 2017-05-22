ЕС опубликовал решение по Украине и определил дату начала безвизовых поездок

Официальный журнал Евросоюза в понедельник 22 мая обнародовал решение об отмене визовых требований для граждан Украины.
Изменения в перечень стран, граждане которых имеют право безвизового въезда в ЕС на период до 90 дней, опубликованы в отдельном выпуске Официального журнала – несмотря на то, что в понедельник это издание по графику не должно выходить.
Согласно ему, безвизовые поездки граждан Украины в ЕС должны начаться через 20 дней после официальной публикации.
Это означает, что в ночь на 11 июня граждане Украины с биометрическими паспортами получат право на безвизовый въезд в страны ЕС и страны-члены Шенгенской зоны за пределами Евросоюза.
Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались. День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов.
В Харькове утро и день будут облачными и только вечер порадует нас ясным небом. Утром продолжится ночной мелкий дождь, но ближе к полудню он должен закончиться.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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