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22.05.2017  12:31   

ЕС опубликовал решение по Украине и определил дату начала безвизовых поездок

Официальный журнал Евросоюза в понедельник 22 мая обнародовал решение об отмене визовых требований для граждан Украины.


// 24 Канал

Изменения в перечень стран, граждане которых имеют право безвизового въезда в ЕС на период до 90 дней, опубликованы в отдельном выпуске Официального журнала – несмотря на то, что в понедельник это издание по графику не должно выходить.

Согласно ему, безвизовые поездки граждан Украины в ЕС должны начаться через 20 дней после официальной публикации.

Это означает, что в ночь на 11 июня граждане Украины с биометрическими паспортами получат право на безвизовый въезд в страны ЕС и страны-члены Шенгенской зоны за пределами Евросоюза.

Источник:   Украинская правда
 Тэги:  безвиз, украина
 
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