24.05.2017 19:42

Виталий Хомутынник: «Відродження» - единственная политсила в парламенте, которая отстаивает интересы Харьковщины

Партия «Возрождение» единственная политическая сила в Верховной Раде 8 созыва, которая последовательно отстаивает интересы Харьковщины.



vidrodzhennya

Об этом во время партийной конференции в Харькове заявил руководитель депутатской группы «Партия« Возрождение »в парламенте, председатель политсовета партии« Возрождение »Виталий Хомутынник.

По его словам, депутатская группа последовательно добивается выделения финансирования из госбюджета для строительства социальных и масштабных инфраструктурных проектов в городе.

«За этот ресурс удалось построить значительное количество социальных объектов, провести ремонты школ, центров социальных служб для молодежи, детских садов и т.д. Также, по взаимодействию с облсоветом, с горсоветом и с мэром Геннадием Кернесом, нам удалось решить ряд вопросов, касающихся более глобальных направлений и требуют больших капитальных вложений - это строительство метро. Мы сегодня является единственной силой в парламенте, которая лоббирует вопрос строительства новых станций в городе Харькове », - подчеркнул Виталий Хомутынник.

Он отметил, что члены партии «Возрождение» оперативно и слаженно реагируют на проблемы региона, в частности, как это произошло в связи с чрезвычайной ситуацией в Балаклее.

«Наша политическая сила приняла максимальное участие, для того, чтобы жители Балаклеи в сжатые сроки получили необходимую помощь. Именно по обращению депутатской фракции, депутатов всех уровней было выделено ресурс из центрального бюджета около 80 миллионов гривен. И еще 10000000 гривен - по инициативе депутатов областного совета и непосредственно руководителя фракции «Возрождение» в облсовете и председатель облсовета. Кроме этого, каждый чем мог, помогал, в том числе благотворительный фонд «Возрождение». Переводили и стройматериалы, и ресурсы для того, чтобы вместе решить эту проблему. Как следствие, сегодня в большей степени она решена », - подчеркнул народный депутат.

И добавил, что вышеперечисленное говорит о том, что слаженная командная работа позволяет достигать результата.

«С такой командой мы можем многое. Мы будем и в дальнейшем держать такой же высокий темп работы, и те планы, которые мы поставили перед собой, дав определенный срок, отведенный законом, мы большинство из этих планов такой форматной работы сделаем », - подчеркнул руководитель депутатской группы« Партия «Возрождение» в парламенте.