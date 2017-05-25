25.05.2017 12:10

На ликвидацию последствий в Балакалее выделили еще 30 миллионов гривен

Сейчас остается нерешенным вопрос, который касается помощи жителям частного сектора, жилье которых пострадало от ЧП.



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Об этом заявил заместитель председателя областного совета, руководитель фракции «Відродження» Владимир Скоробагач.



По его словам, на сегодняшний день Кабинет Министров Украины выделил 145 млн грн, из резервного фонда областного бюджета - 10 млн грн., 2 млн. грн. из районного бюджета на решение проблем, связанных с последствиями взрывов на арсенале. Эти средства направлены прежде всего на объекты социальной сферы, ремонт многоэтажного квартирного фонда, и по законодательству за эти деньги нельзя восстановить жилье частного сектора.



«Депутаты нашей фракции неоднократно поднимали этот вопрос на государственном уровне, встречались с Премьер-Министром Украины, направляли обращение от парламента, оказывали помощь продовольствием и строительными материалами. 14 апреля народные депутаты от нашей партии зарегистрировали законопроект, согласно которому мы просим предусмотреть в городском бюджете субвенцию на помощь жителям частного сектора. Но помощь жителям Балаклеи нужна сегодня и сейчас. Поэтому мы поддерживаем выделение дополнительных средств из областного бюджета», - отметил Владимир Скоробагач.



В свою очередь, глава бюджетной комиссии, депутат областного совета Людмила Немыкина обратилась к Балаклейской районной администрации с просьбой предоставить отчет о реализации средств, которые были выделены ранее из областного бюджета.



«Мы должны видеть как были распределены эти средства, чтобы понимать, необходимо ли нам снова обращаться в Кабинет Министров с просьбой снова помочь Балаклее на государственном уровне», - подчеркнула Людмила Немыкина.



На данный момент, от взрывов на арсенале существенно повреждено 228 частных домов и еще более 1000 частных домов имеют средние и мелкие повреждения.