25.05.2017 12:58

«Відродження» просит правительство снизить тарифы на свет для жителей Балаклеи

Фракция «Відродження» Харьковского областного совета направила обращение правительству с просьбой применить минимальный тариф за использованную электроэнергию для жителей Балаклеи и прилегающих населенных пунктов.



// Відродження

Обращение будет направлено в Кабинет Министров Украины и Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики, сообщил во время сессии областного совета глава фракции «Відродження» в облсовете, заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач.



По его словам, в зоне чрезвычайной ситуации было отключено газоснабжение, и люди, чтобы обогреть помещения, использовали электрические обогреватели и кондиционеры. Как следствие, они потребили большой объем электроэнергии.



«В Харьковский областной совет поступают обращения от жителей Балаклеи и близлежащих населенных пунктов с просьбой решить вопрос погашения задолженности за потребленную электроэнергию в период балаклейского ЧП. Со своей стороны мы оказали всю посильную помощь - выделили дополнительное финансирование, привезли продовольствие и стройматериалы. Теперь надеемся, что правительство услышит просьбу людей, которые пострадали и теперь не по своей вине вынуждены тратить большие суммы на погашение задолженности за электроэнергию», - отметил Владимир Скоробагач.



Напомним, что ночью 23 марта этого года на территории воинской части Балаклеи возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. В результате были повреждены 117 многоэтажных жилых домов, 229 частных домовладений, две школы, два детских сада, восемь объектов социальной сферы, 22 объекта инфраструктуры и промышленности. Было эвакуировано около 20 000 человек. Без жилья остались 27 семей.