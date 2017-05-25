Задолженность по зарплате в институтах НАМН выросла до 180 миллионов гривен

Дефицит в расходах на оплату труда в девяти харьковских учреждениях Национальной академии медицинских наук Украины составляет около 180 млн грн.
Чтобы снять социальное напряжение среди врачей, пациентов и не допустить закрытия государственных учреждений НАМН, фракция «Відродження» Харьковского областного совета обратится к Премьер-министру Украины и Верховной Раде Украины.
Обращение фракции сегодня, 25 мая, поддержала сессия областного совета.
Как сообщил глава фракции «Відродження», заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач, депутаты просят внести изменения в Закон Украины «О Государственном бюджет на 2017 год» и выделить учреждениям НАМН дополнительное финансирование.
По его словам, в девяти госучреждениях академии работает более 3,5 тыс. медицинских и других работников. Их задолженности по зарплате растут несмотря на сокращения в 2016 году и перевод значительного количества сотрудников на неполную занятость.
В свою очередь депутат областного совета, председатель постоянной комиссии по вопросам социальной политики, охраны здоровья, реабилитации участников боевых действий и АТО Владимир Святаш отметил, что дефицит в расходах на заработную плату в 36 учреждениях НАМН по всей стране составляет более 500 млн грн. Это значит, что государственное финансирование обеспечивает лишь до 45% необходимого фонда оплаты труда. Кроме того, государство выделило около 25% от потребности на оплату коммунальных услуг в учреждениях академии.
«В свой прошлый визит в Харьков заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко сказала, что дополнительная потребность финансирования из государственного бюджета на институты академии составляет 1 млрд 160 млн грн. Я надеюсь, что правительству не безразлична эта проблема, что Рада отреагирует на наши обращения, а наши медики не выйдут на улицы, не останутся без работы, а сфера здравоохранения будет развиваться», - подчеркнул Владимир Святаш.
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