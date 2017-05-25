25.05.2017 15:02

«Відродження» просит правительство пожизненно обеспечивать лекарствами людей с редкими болезнями

Депутаты фракции «Відродження» Харьковского областного совета инициировали обращение в Верховную Раду и Кабинета Министров Украины, в котором настаивают на необходимости обеспечения пожизненного лечения пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями.



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Это обращение поддержали сегодня, 25 мая, депутаты других фракций на сессии Харьковского областного совета.



Также фракция «Відродження» просит увеличить медицинскую субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на охрану здоровья и принять законодательные инициативы по обеспечению пренатальной (внутриутробной) диагностики, с обязательным утверждением и финансированием в сфере медико-генетической помощи.



Как отметил заместитель председателя Харьковского областного совета, глава фракции «Відродження» в облсовете Владимир Скоробагач, все эти меры помогут снизить уровень смертности среди детей.



«75% орфанных заболеваний диагностируют у детей. 30% больных детей не доживают до пяти лет, а 50% случаев - приводят к инвалидности. Почему так происходит? За счет средств местных бюджетов невозможно полностью обеспечить людей с редкими заболеваниями всем необходимым. Покупать лекарства и специальное питание за свои деньги люди тоже не могут, потому что в месяц иногда нужно до 10 тысяч гривен. При минимальной зарплате 3 тыс. 200 грн это неподъемная сумма. Поэтому я надеюсь, что сейчас правительство услышит не нас, а людей, которым нужна помощь», - подчеркнул Владимир Скоробагач.



Директор Харьковского специализированного медико-генетического центра Елена Гречанина сообщила, что в Харьковской области зарегистрировано 35 тысяч людей с редкими заболеваниями. По ее словам, в этом году при поддержке фракции «Відродження» запланировано открытие Клиники уточняющей диагностики и реабилитации редких (орфанных) заболеваний. Клиника будет работать в Харькове и станет частью МГЦ.



Напомним, что в прошлом году благодаря обращению фракции «Відродження» Харьковского областного совета к правительству и содействию народных депутатов партии удалось обеспечить лекарствами и специальным питанием людей с редкими заболеваниями на 70%. Также этим летом при поддержке «Відродження» в Харькове пройдет международный форум, посвященный лечению редких болезней.