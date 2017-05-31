Всемирный банк одобрил проект пенсионной реформы

Всемирный банк согласился с правительственным вариантом пенсионной реформы.
Соответствующее письмо от руководителя представительства Всемирного банка в Украине зачитал на заседании Правительства министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает корреспондент УНН.
«Я рад отметить, что последний вариант проекта закона, подготовленный правительством, отражает наши предыдущие замечания. Мы предлагаем нашу полную поддержку в дальнейшем процессе его рассмотрения и принятия. Позвольте мне поздравить ваше правительство с достижением этой важной вехи. Проект закона представляет собой значительное усилие для всестороннего реформирования украинской пенсионной системы, чтобы вернуть систему на устойчивый фискальный путь, обеспечить социальную справедливость, а также укрепить стимулы для участия в ней. Мои коллеги и я с нетерпением ждем продолжения нашего плодотворного сотрудничества», - процитировал А.Рева, письмо руководителя представительства Всемирного банка в Украине.
Также Рева сообщил, что в ближайшее время будет озвучено заявление Международного валютного фонда о сотрудничестве с Украиной.
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