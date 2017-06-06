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06.06.2017  13:29   

Ассамблея Ассоциации городов-обладателей Приза Европы пройдет в Харькове

Генеральная Ассамблея Ассоциации городов-обладателей Приза Европы пройдет 7-8 июня в Харькове.


// city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 6 июня, первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, в этом году Харьков посетят делегации из 13 городов: Альтьоттинга (Германия), Берлина (Германия), Стамбула (Турция), Варшавы (Польша), Вюрцбурга (Германия), Гдыни (Польша), Дармштадта (Германия), Катовице (Польша), Клайпеды (Литва), Мюльхайма (Германия), Нюрнберга (Германия), Ченстоховой (Польша), Шварценбека (Германия). Также в ассамблее примут участие делегация Парламентской Ассамблеи Совета Европы и делегаты Молодежных советов из семи городов Украины: Одессы, Днепра, Запорожья, Херсона, Николаева, Луцка и Ужгорода. Общее количество делегатов - более 50 человек.

«Для Харькова это значимое событие. Основной вопрос повестки дня ассамблеи - выборы председательствующего города. Харьков два года возглавлял ассоциацию, и устав организации позволяет нам претендовать на этот пост снова. Работа, которая за два года была проведена президентом Ассоциации городов-обладателей Приза Европы, Харьковским городским головой Геннадием Кернесом и его командой, дает свои плоды. По оценке других членов ассоциации, Харьков является одним из лучших городов, который председательствовал в организации. Уверен, что мы продолжим нашу работу, и Харьков при поддержке других европейских городов еще раз покажет себя с наилучшей стороны. Мы достойны того, чтобы еще раз стать председательствующим городом», - отметил Игорь Терехов.

Программой Генеральной Ассамблеи предусмотрен отчет Геннадия Кернеса о председательстве города Харькова в Ассоциации в 2015-2016 годах, принятие официальной эмблемы Ассоциации, выборы президиума Ассоциации, выборы президента и вице-президента Ассоциации на 2017-2018 годы.

Также в рамках Генеральной Ассамблеи состоится конференция на тему: «Совершенствование системы публичных услуг, предоставляемых муниципалитетами населению, в контексте новых вызовов социальной политики в Европе» и пройдет молодежное заседание на тему: «Молодежная политика в сфере культуры. Быть в тренде, сохраняя историю».

Город Харьков поделится с европейскими делегатами своим опытом в организации пребывания и социальной адаптации внутренне перемещенных лиц из Донецкой и Луганской областей, а также в организации системы предоставления социальных и административных услуг населению в «Прозрачных офисах».

Справка. Ассоциация городов-обладателей Приза Европы была основана в городе Удина (Италия) 25 марта 1984 года. Это добровольное объединение всех городов, которые были удостоены Приза Европы. Цель создания ассоциации заключается в установлении более тесных связей между ее членами, содействие обмену информацией и инициирования дискуссий среди городов-обладателей Приза Европы. В Ассоциацию входят более 70 городов.

Президент Ассоциации избирается сроком на два года, но может быть переизбран еще на один срок.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ассамблея, харьков
 
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