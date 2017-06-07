07.06.2017 14:29

Харьков остается единственным городом в стране - обладателем всех наград Совета Европы

Харьков остается единственным городом в Украине, который обладает полным комплектом наград Совета Европы - Дипломом, Почетным Флагом, Таблицей Европы и Призом Европы.



// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 7 июня, на Генеральной Ассамблее Ассоциации городов-обладателей Приза Европы сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

По его словам, в то же время в этом году Приз Европы получил польский город Люблин - город-партнер Харькова. Турецкий город-побратим Газиантеп и украинский город Луцк получили Почетную Таблицу Европы, а город Хмельницкий - Флаг Европы.

«В 2016 году в Харькове было открыто первое Региональное представительство Ассоциации городов-обладателей Приза Европы. Это позволило значительно активизировать возможность общения между городами, стремящимися к получению Приза Европы. Региональное представительство координирует работу среди украинских городов, получивших Таблицу, Флаг или Диплом Европы, и наших городов-побратимов и партнеров в других странах Европы. Мы делимся с ними своим опытом и реализуем совместные проекты», - отметил Геннадий Кернес.

Лидеры европейских городов поздравили Геннадия Кернеса и харьковчан с тем, что Харьков продолжит возглавлять Ассоциацию городов-обладателей Приза Европы.

«Нам известен прогресс, которого достиг Харьков с 2010 года, после того как получил Приз Европы. Я под большим впечатлением от мэра Харькова, его команды, амбиций и от того, как много делается для реализации этих амбиций. Приз Европы соткал крепкую сеть контактов европейской солидарности. Ассоциация строит мосты между муниципалитетами разных стран, и наша задача – перенимать лучший опыт друг у друга и работать ради мира во всем мире», - отметил вице-председатель подкомитета по присуждению Приза Европы Совета Европы Джо О'Рейлли.

Мэр польского города Ченстохова Кшиштоф Матыяшчик, которого сегодня переизбрали вице-президентом Ассоциации, отметил, что Харьков постоянно развивается. По его словам, он был в городе меньше года назад, и за это время в Харькове уже начали реализацию нескольких масштабных проектов, в частности, реконструкцию сада Шевченко и зоопарка.

«Единственное, что пожелал бы Харькову, - не сбавлять темпов. Главное – это ваша открытость и любовь к своему городу. Я выражаю надежду на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество и работу на благо Европы», - сказал Кшиштоф Матыяшчик.

Бургомист города Альтьоттинг (Германия) Херберт Хофауэр отметил, что переизбрание Харькова городом-председателем Ассоциации – это заслуженное признание той работы, который выполняет Геннадий Кернес вместе со своей командой.

«Мне кажется, что еще ни один город не реализовал так много проектов, как ваш. И сегодня вы снова взяли на себя задачу работать с европейскими городами и развивать Ассоциацию в то время, когда стоит вопрос европейского единства. Сейчас мы будем создавать городской сайт – лицо нашего города, и будем перенимать ваш опыт. У Харькова есть чему поучиться, чтобы почерпнуть только лучшее», - сообщил Херберт Хофауэр.



Напомним, Харьков продолжит возглавлять Ассоциацию городов-обладателей Приза Европы в 2017-2018 годах, а Харьковский городской голова Геннадий Кернес на проходящей сегодня Генеральной Ассамблее Ассоциации был переизбран президентом Ассоциации.



В апреле 2010 года на заседании Совета Европы Харькову единогласно была присуждена высшая европейская награда – Приз Европы. Торжественная церемония награждения состоялась 23 августа 2010 года на специально созванной 47-й внеочередной сессии Харьковского городского совета V созыва. Приз Европы был основан Кабинетом Министров Совета Европы в 1955 году как наивысшая награда, которой удостаиваются муниципалитеты и регионы Европы.