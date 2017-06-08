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08.06.2017  13:15   

Харьков договился о новых областях сотрудничества с китайским Цзинанем

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов и заместитель директора Департамента по городскому планированию муниципалитета Цзинаня (Китай) Ван Сюбо сегодня, 8 июня, подписали меморандум о продолжении сотрудничества.


// city.kharkov.ua

Города поддерживают побратимские отношения уже 10 лет, и сегодня стороны обсудили новые направления сотрудничества. Как отметил Игорь Терехов, можно выделить три основных пути совместной работы - промышленное производство, культурный обмен и спорт.

Ван Сюбо пригласил харьковских промышленников и ученых посетить технопарк в Цзинане, а также принять участие в индустриальных выставках и ярмарках для обмена опытом и совместного развития технологий и инноваций. Также замдиректора департамента предложил реализовать совместные проекты по модернизации жилого фонда и наладить культурные и студенческие обмены. В частности, в Цзинане проходят летние курсы, и мэрия готова покрыть часть расходов на обучение и проживание в китайском городе молодежи Харькова.

В свою очередь Игорь Терехов обсудил с иностранной делегацией возможности развития харьковского футбола. По его словам, в Китае работает государственная программа по поддержке этого вида спорта, и Харькову был бы полезен опыт и помощь китайских коллег.

«Мы можем развивать детский футбол. К сожалению, наш клуб «Металлист» перестал функционировать, и детская футбольная школа находится в плачевном состоянии. Хотя множество людей хотят, чтобы занятия этим видом спорта проходили на высоком уровне. Поэтому вместе, опираясь на ваш опыт, мы могли бы решить эту проблему и быть партнерами», - подчеркнул Игорь Терехов.

Отметим, что сегодня в знак дружбы двух городов Игорь Терехов и Ван Сюбо посадят дерево в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

Справка. Цзинань - столица провинции Шаньдун в Китайской Народной Республике. Цзинань получил свое название «Город источников» благодаря 72 термальным источникам, расположенным в окрестностях города. Население Цзинаня - около 3 млн человек. В городе около 2 тыс. предприятий, более 200 научно-исследовательских организаций, 16 высших и 38 средних специальных учебных заведений. Соглашение об установлении побратимских отношений между Харьковом и Цзинанем подписано 23 мая 2007 года.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  терехов, китай, меморандум, харьков
 
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