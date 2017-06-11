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11.06.2017  09:58   

Безвизовый режим для Украины со странами ЕС вступил в силу

Безвизовый режим с ЕС сегодня вступил в силу для граждан Украины.


РБК-Украина

Безвизовый режим между Украиной и странами Европейского союза вступает в силу сегодня, 11 июня.

Отныне граждане Украины, которые обладают биометрическими заграничными паспортами, могут посещать страны Европейского союза сроком до 90 дней каждые 180 дней.

Помимо наличия биометрического паспорта, для безвизовых поездок в ЕС также необходимо аргументировать цель поездки, или иметь приглашение от друзей или родственников; иметь достаточное количество финансовых средств - наличных или на банковской карте (для каждой страны требования индивидуальны, но составляют в среднем 50 евро на сутки); иметь место проживания (например, забронированный номер в отеле), а также подтверждение намерения вернуться домой (обратный билет).

Напомним, в официальном журнале Европейского союза от 22 мая 2017 года было опубликовано решение о введении безвизового режима для граждан Украины.

"Считается, что Украина выполнила все требования, установленные в плане действий по либерализации визового режима", - говорится в документе.
 

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  безвиз, украина-ес
 
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