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12.06.2017  09:27   

В первый день безвиза по биометрическим паспортам в ЕС проехали более 10 тыс. украинцев

По состоянию на 21:00 в страны ЕС проехало более 52 000 человек, среди них 20% украинцев по биометрическим паспортам.


УНН

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в Facebook.

Спикер ГПСУ Олег Слободян сообщил, что по состоянию на 19:00 границу в рамках безвизового режима пересекли чуть более 1400 наших соотечественников.

"73% из них - в автомобильных пунктах пропуска, 27% - в авиационных. Большинство - 65% выехали в ЕС через украинско-польский участок", - написал Слободян.

Напомним, ранее сообщалось, что одному гражданину Украины уже отказали во въезде на территорию Европейского союза по безвизовому режиму. 
 

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  безвиз
 
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