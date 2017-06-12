12.06.2017 09:27

В первый день безвиза по биометрическим паспортам в ЕС проехали более 10 тыс. украинцев

По состоянию на 21:00 в страны ЕС проехало более 52 000 человек, среди них 20% украинцев по биометрическим паспортам.



УНН

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в Facebook.



Спикер ГПСУ Олег Слободян сообщил, что по состоянию на 19:00 границу в рамках безвизового режима пересекли чуть более 1400 наших соотечественников.

"73% из них - в автомобильных пунктах пропуска, 27% - в авиационных. Большинство - 65% выехали в ЕС через украинско-польский участок", - написал Слободян.



Напомним, ранее сообщалось, что одному гражданину Украины уже отказали во въезде на территорию Европейского союза по безвизовому режиму.

