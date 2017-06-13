13.06.2017 17:16

Депутаты «Партии«Відродження» против представленной правительством пенсионной реформы

Правительство представило концепцию пенсионной реформы, согласно которой предусматривается увеличение трудового стажа. С таким подходом не согласны в партии «Відродження» и предлагают другие пути пополнения доходов Пенсионного фонда.



Podrobnosti.ua

Повышать размер пенсий, а именно их осовременивание, проводить необходимо, убеждены в «Партии «Відродження», однако не следует это делать с другими нововведением - увеличением страхового стажа. Поэтому депутаты от «Відродження» считают неприемлемой пенсионную реформу в таком виде, как предлагает Правительство, отметил заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач. Ведь, по его словам, в 90-е годы миллионы украинцев не были официально трудоустроены, и именно они не досчитаются необходимого стажа работы. А значит, окажутся без пенсий.

«Страховой стаж для получения пенсии по возрасту уже в следующем году хотят повысить сразу на 10 лет, до 25 лет, а последующем до 35 лет. А вот работники, имеющие трудовой стаж до 15 лет, право на пенсию фактически теряют. Её хотят заменить мизерной социальной помощью, которую гражданин сможет получать только после 65 лет. Таким образом в Украине право на пенсию могут потерять 3 миллиона человека, и эта цифра в дальнейшем может увеличиться», - информирует заместитель председателя Харьковского областного совета, руководитель фракции партии «Відродження» в Харьковском облсовете Владимир Скоробагач.

Еще одна предложенная новация - покупка у государства своих пенсий. То есть недостающие годы стажа можно будет приобрести за деньги. Подсчитали, что один год обойдется почти в 16 тысяч гривен, а за 5 лет придется заплатить 47 тысяч гривен. Но такие суммы для многих украинцев является неподъемными, потому что не накопили такие капиталы. Поэтому с такой реформой многие ее просто лишаются.

«Надо сегодня сделать медицину нормальную, сегодня все спорят. А мы хотим, грубо говоря, увеличить пенсионный возраст, мы медицину не сделали, у нас ничего нет, пенсионный возраст подымаем, и человек и до пенсии не доживает, умирает. Вот чтобы этого не было, группа «Партия «Відродження» будет естественно ознакамливаться с этой реформой, смотреть и принимать общее решение», - говорит народный депутат депутатской группы «Партии «Відродження» Василий Гуляев.

Депутаты от «Партии «Відродження» выступают за другие пути выхода из ситуации по пополнению Пенсионного фонда. Считают, что предложенный ими законопроект об установлении тарифной сетки в зависимости от уровня минимальной зарплаты, а не прожиточного минимума, увеличит пенсионный бюджет больше, нежели правительственная пенсионная реформа.