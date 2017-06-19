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19.06.2017  14:32   

В «Відродженні» заявили о политическом давлении из-за отказа голосовать за псевдореформы власти (ВИДЕО)

В последние несколько недель члены партии «Відродження» начали получать угрозы.


vidrodzhennya
Об этом во время заседания согласительного совета руководителей фракций заявил народный депутат группы «Партия «Відродження» Виктор Бондарь.
 
По его словам, угрозы в «Відродженні» связывают с отказом голосовать за провластные реформы.
 
«Наша фракция, состоящая из мажоритарщиков в Верховной Раде сегодня не готова поддерживать псевдореформы власти в этом виде. Именно с нашей политической позицией мы связываем события, которые происходят вокруг наших партийцев», – заявил Виктор Бондарь.
 
Как рассказал народный депутат, угрозы поступили в адрес председателя Харьковского облсовета Сергея Чернова, избранного от партии «Відродження», депутатов Харьковского облсовета и народных депутатов, избранных от Харьковщины.
 
«Идут угрозы, вызовы к губернаторам, криминал подключается, особенно эта тенденция наблюдается в Харькове. Взрывные устройства бросают в дом к депутатам, вызывают на ковер. Мы уже обратились в правоохранительные органы. Но, простите, такие методы не должны использоваться в современной Украине! Мы категорически протестуем против политического давления. И публично заявляем о том, что никакие угрозы не заставят нас изменить нашу политическую позицию. Мы не оставим людей наедине с такой угрозой и продолжим защищать украинцев от так называемых реформ власти», – отметил Виктор Бондарь.
 
Он также заявил, что в случае и дальнейшего поступления угроз, а также давления на политическую силу, депутатская группа «Відродження» будет сообщать о каждом таком случае публично, с обнародованием фамилий.

Тэги:  відродження, давление, отказ
 
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