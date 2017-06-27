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27.06.2017  10:36   

Заседание Мониторингового комитета Совета Европы проходит в Харькове

Мероприятие собрало депутатов из 31 страны.


// ХОГА

«Мониторинговый комитет Конгресса региональных властей Совета Европы впервые проводит заседание в Украине. И тот факт, что заседание проходит именно в Харькове, свидетельствует, в первую очередь, о доверии наших европейских партнеров, - отметила глава ХОГА Юлия Светличная. - Кроме того, мы можем уверенно говорить, что, несмотря на распространенную в мире антиукраинскую пропаганду, мы смогли донести европейцам информацию об истинном положении дел в Украине. Наша страна безопасна, к нам можно путешествовать, здесь можно вести дела, сюда выгодно инвестировать. Это тот сигнал, который получили уже не только ключевые политические игроки Европы, но и представители регионов. И проведение в Харьковской области такого масштабного мероприятия с их участием убедительно свидетельствует об этом».

Среди вопросов, которые внесены в повестку дня харьковского заседания Мониторингового комитета Конгресса региональных властей СЕ, - состояние региональной демократии в странах Европы, защита прав человека, планирование следующих мониторинговых визитов, результаты проведения надзорных миссий на выборах и т.д. Также в рамках заседания состоится презентация выполнения Европейской хартии местного самоуправления.

Напомним, решение провести заседание Мониторингового комитета в Харькове в марте этого года приняли члены Конгресса региональных властей Совета Европы. Убедить представителей 31 европейской страны приехать на украинский восток удалось главе ХОГА Юлии Светличной. С 2016 года она представляет Украину в Конгрессе региональных властей Совета Европы. В октябре 2016-го Юлию Светличную избрали Вице-президентом Палаты регионов Конгресса. Она также входит в состав Бюро Конгресса и является членом Мониторингового комитета.

Справка. Мониторинговый комитет Конгресса местных и региональных властей Совета Европы следит за соблюдением обязательств государствами - членами Европейской хартии местного самоуправления, а также готовит отчеты о состоянии местной и региональной демократии в Европе и мониторит отдельные вопросы, касающиеся местной и региональной демократии в странах - членах Хартии.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  светличная, мониторинговый комитет, харьков
 
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