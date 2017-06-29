29.06.2017 12:12

Продление санкции Евросоюза против России вступило в силу

Сегодня, 29 июня, вступило в силу решение Европейского союза о продлении экономических секторальных санкций против России до 2018 года.



// rbc.ua

Данное решение было опубликовано в официальном журнале Евросоюза за 29 июня.



Экономические санкции Евросоюз продлил на шесть месяцев - до 31 января 2018 года.



Таким образом, Совет Евросоюза завершил начатую 26 июня письменную процедуру, согласно которой ограничительные меры экономического характера в отношении России продлеваются в связи с агрессией на востоке Украины. Отметим, Европейский совет согласовал данное продление еще 22 июня в Брюсселе на уровне глав государств и правительств стран Евросоюза.