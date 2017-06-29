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29.06.2017  12:12   

Продление санкции Евросоюза против России вступило в силу

Сегодня, 29 июня, вступило в силу решение Европейского союза о продлении экономических секторальных санкций против России до 2018 года.


// rbc.ua

Данное решение было опубликовано в официальном журнале Евросоюза за 29 июня.

Экономические санкции Евросоюз продлил на шесть месяцев - до 31 января 2018 года.

Таким образом, Совет Евросоюза завершил начатую 26 июня письменную процедуру, согласно которой ограничительные меры экономического характера в отношении России продлеваются в связи с агрессией на востоке Украины. Отметим, Европейский совет согласовал данное продление еще 22 июня в Брюсселе на уровне глав государств и правительств стран Евросоюза.

Таким образом, Совет Евросоюза завершил начатую 26 июня письменную процедуру, согласно которой ограничительные меры экономического характера в отношении России продлеваются в связи с агрессией на востоке Украины. Отметим, Европейский совет согласовал данное продление еще 22 июня в Брюсселе на уровне глав государств и правительств стран Евросоюза.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/evrosoyuz-ofitsialno-prodlil-sanktsii-protiv-1498647554.html

 

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  санкции, ес, украина, росия
 
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