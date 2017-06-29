29.06.2017 15:53

В «Відродження» не поддержали правительственную реформу здравоохранения, – Владимир Скоробагач

Депутатская группа «Партия «Відродження» не голосовала за правительственный законопроект № 6327, которым в Украине вводятся платные медицинские услуги.



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Данный законопроект нельзя назвать медицинской реформой, поскольку он значительно сузит возможности украинцев на получение медицинской помощи.



Об этом заявил заместитель председателя Харьковского областного совета, глава фракции «Відродження» в областном совете Владимир Скоробагач.



Он напомнил, что народные депутаты группы «Партия «Відродження» входили в состав рабочей группы при Верховной Раде Украины по вопросам доработки медицинской реформы. А также присутствовали на заседании Национального совета реформ при Президенте Украины, посвященной этому вопросу.



Впрочем, несмотря на обещания, требования «Відродження» не были учтены в тексте законопроекта № 6327, внесенном в итоге Кабинетом Министров Украины в Верховную Раду. Поэтому группа не голосовала за этот законопроект.



Среди таких условий Владимир Скоробагач назвал бесплатные роды и бесплатную медицинскую помощь для детей, а также возможность получения медицинских субсидий для малообеспеченных граждан.



«У нас больше половины населения проживает за чертой бедности! И именно им должны быть предоставлены государственные гарантии в полном объеме. Например, с помощью введения медицинской субсидии. Важно, чтобы дополнительная финансовая нагрузка не ложилась на плечи людей, как это предлагается сейчас в форме совместной оплаты, нарушая Конституцию Украины», – отметил Владимир Скоробагач.



По его словам, механизм медицинских субсидий для незащищенных слоев населения – это международная практика, аналоги которой успешно применяются в ряде стран, в частности в Канаде и Болгарии, а также в Швейцарии.