В «Відродження» не поддержали правительственную реформу здравоохранения, – Владимир Скоробагач

Депутатская группа «Партия «Відродження» не голосовала за правительственный законопроект № 6327, которым в Украине вводятся платные медицинские услуги.
Данный законопроект нельзя назвать медицинской реформой, поскольку он значительно сузит возможности украинцев на получение медицинской помощи.
Об этом заявил заместитель председателя Харьковского областного совета, глава фракции «Відродження» в областном совете Владимир Скоробагач.
Он напомнил, что народные депутаты группы «Партия «Відродження» входили в состав рабочей группы при Верховной Раде Украины по вопросам доработки медицинской реформы. А также присутствовали на заседании Национального совета реформ при Президенте Украины, посвященной этому вопросу.
Впрочем, несмотря на обещания, требования «Відродження» не были учтены в тексте законопроекта № 6327, внесенном в итоге Кабинетом Министров Украины в Верховную Раду. Поэтому группа не голосовала за этот законопроект.
Среди таких условий Владимир Скоробагач назвал бесплатные роды и бесплатную медицинскую помощь для детей, а также возможность получения медицинских субсидий для малообеспеченных граждан.
«У нас больше половины населения проживает за чертой бедности! И именно им должны быть предоставлены государственные гарантии в полном объеме. Например, с помощью введения медицинской субсидии. Важно, чтобы дополнительная финансовая нагрузка не ложилась на плечи людей, как это предлагается сейчас в форме совместной оплаты, нарушая Конституцию Украины», – отметил Владимир Скоробагач.
По его словам, механизм медицинских субсидий для незащищенных слоев населения – это международная практика, аналоги которой успешно применяются в ряде стран, в частности в Канаде и Болгарии, а также в Швейцарии.
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