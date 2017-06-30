30.06.2017 16:14

В Харькове «Женщины за Мир» требовали не допустить внедрения «пенсионной аферы» правительства

30 июня в Харькове более семисот женщин из северных, центральных и восточных областей Украины обсудили предлагаемую правительством пенсионную реформу, и заявили, что по своей сути – это афера, направленная на уменьшение количества пенсионеров в Украине.



Фото предоставлено организаторами

«Кабмин уже внёс в Парламент свою, так называемую, «пенсионную реформу», которая на самом деле является аферой. Мы до сих пор изучаем эти документы и совершенно точно могу сказать, что там «зашито» осень много хитросплетений и крючков, которые необходимо вычленить и показать людям, кого и как они зацепят. А зацепит достаточно больно. По сути, какой путь предлагает правительство? Сократить количество пенсионеров и урезать пенсии. Они считают, что это может вывести из кризиса Пенсионный фонд. Это заблуждение, которое граничит с откровенным обманом граждан Украины! Есть только один путь – это прекращение войны, восстановление экономики, создание рабочих мест, повышение и легализация зарплат. Все остальное – это шоковые методы, граничащие с геноцидом и направленные против пенсионеров. В результате такой «реформы» миллионы украинцев могут лишиться права на получение даже минимальной пенсии», – сказала инициатор Национальной платформы «Женщины за Мир» Наталья Королевская.



Участницы съезда женщин в Харькове приняли резолюцию – Мирный женский план и обращение к Верховной Раде, Кабинету Министров с требованием не допустить проведение пенсионной реформы, предлагаемой правительством.



«Не нужно манипулировать и привязывать повышение пенсий к проведению пенсионной реформы. В бюджете есть деньги и все возможности, чтобы провести осовременивание выплат и поднять минимальную пенсию до 3 тысяч гривен уже сегодня, и это надо сделать. Нужны такие изменения пенсионной системы, которые позволят украинским пенсионерам получать достойную пенсию – они этого достойны!», – подчеркнула народный депутат Наталья Королевская.



Справка. Национальная платформа «Женщины за Мир» была создана в марте 2016 года. За год вокруг цели вернуть мир и благополучие в Украину объединились уже более 100 тысяч женщин со всех регионов страны.