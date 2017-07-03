При МИДе откроют Украинский институт

В правительстве создали государственное учреждение «Украинский институт».
Этот орган будет заниматься продвижением имиджа Украины в мире, содействовать международным обменам и интеграции Украины в мировой культурный контекст. Так же среди задачи нового органа - популяризация украинского языка и культурного продукта за границей, распространение информации о научном, образовательном и туристическом потенциале страны и другое.
«Украинский институт», который будет относиться к сфере управления МИДа, будет самостоятельно определять содержательное наполнение своей работы. Контроль за работой института будет осуществлять Наблюдательный совет.
Финансировать Украинский институт планируется за счет госбюджета, а также благотворительных взносов и донорской помощи.
В МИДе отметили, что работа Украинского института будет базироваться на инклюзивном подходе - привлечении широкого круга участников от государства, общественного сектора, бизнеса, а также зарубежных экспертов.
Распоряжение о создании «Украинского института» Кабмин выдал еще 21 июня 2017 года.
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