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03.07.2017  11:40   

При МИДе откроют Украинский институт

В правительстве создали государственное учреждение «Украинский институт».


// Сегодня

Этот орган будет заниматься продвижением имиджа Украины в мире, содействовать международным обменам и интеграции Украины в мировой культурный контекст. Так же среди задачи нового органа - популяризация украинского языка и культурного продукта за границей, распространение информации о научном, образовательном и туристическом потенциале страны и другое.

«Украинский институт», который  будет относиться к сфере управления МИДа, будет самостоятельно определять содержательное наполнение своей работы. Контроль за работой института будет осуществлять Наблюдательный совет.

Финансировать Украинский институт планируется за счет госбюджета, а также благотворительных взносов и донорской помощи.

В МИДе отметили, что работа Украинского института будет базироваться на инклюзивном подходе - привлечении широкого круга участников от государства, общественного сектора, бизнеса, а также зарубежных экспертов.

Распоряжение о создании «Украинского института» Кабмин выдал еще 21 июня 2017 года.

Источник:   Евгения Хиль
 Тэги:  мид, украинский институт
 
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