Марина Порошенко приедет в Харьков на гендерный форум

Первый международный гендерный форум пройдет в Харькове 7 июля.
Членами оргкомитета Global Gender Forum являются супруга Президента Украины Марина Порошенко, народный депутат Украины Ирина Луценко, председатель ХОГА Юлия Светличная.
В мероприятии также примут участие представители и представительницы посольств США, Австралии и европейских стран в Украине, ученые, политики, бизнесмены и общественные деятели.
Ключевыми темами для обсуждения на форуме выбраны современные тенденции гендерной проблематики в Украине и Европе, гендерный вопрос в период вооруженных конфликтов, участие женщин и мужчин в принятии управленческих и общественных решений.
В культурной программе форума - демонстрация коллекций аутентичной одежды Слобожанщины, фотовыставка «Выдающиеся женщины Слобожанщины» и выступление украинской участницы Евровидения Златы Огневич.
С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих: дипломатичность и толерантность помогут прожить этот день без потерь.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и будет пасмурно до самого вечера. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
влажн.:
давл.:
ветер: