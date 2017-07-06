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06.07.2017  16:59   

Марина Порошенко приедет в Харьков на гендерный форум

Первый международный гендерный форум пройдет в Харькове 7 июля.


// ХОГА

Членами оргкомитета Global Gender Forum являются супруга Президента Украины Марина Порошенко, народный депутат Украины Ирина Луценко, председатель ХОГА Юлия Светличная.

В мероприятии также примут участие представители и представительницы посольств США, Австралии и европейских стран в Украине, ученые, политики, бизнесмены и общественные деятели.

Ключевыми темами для обсуждения на форуме выбраны современные тенденции гендерной проблематики в Украине и Европе, гендерный вопрос в период вооруженных конфликтов, участие женщин и мужчин в принятии управленческих и общественных решений.

В культурной программе форума - демонстрация коллекций аутентичной одежды Слобожанщины, фотовыставка «Выдающиеся женщины Слобожанщины» и выступление украинской участницы Евровидения Златы Огневич.

С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  форум, светличная, харьков
 
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