06.07.2017 16:59

Марина Порошенко приедет в Харьков на гендерный форум

Первый международный гендерный форум пройдет в Харькове 7 июля.



// ХОГА

Членами оргкомитета Global Gender Forum являются супруга Президента Украины Марина Порошенко, народный депутат Украины Ирина Луценко, председатель ХОГА Юлия Светличная.

В мероприятии также примут участие представители и представительницы посольств США, Австралии и европейских стран в Украине, ученые, политики, бизнесмены и общественные деятели.

Ключевыми темами для обсуждения на форуме выбраны современные тенденции гендерной проблематики в Украине и Европе, гендерный вопрос в период вооруженных конфликтов, участие женщин и мужчин в принятии управленческих и общественных решений.

В культурной программе форума - демонстрация коллекций аутентичной одежды Слобожанщины, фотовыставка «Выдающиеся женщины Слобожанщины» и выступление украинской участницы Евровидения Златы Огневич.

С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.