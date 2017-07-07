07.07.2017 12:05

Первый международный гендерный форум начал работу в Харькове

Сегодня, 7 июля, в Харькове, в отеле «Premier Palace» открылся Первый международный гендерный форум.



// ХОГА

В мероприятии принимают участие супруга Президента Украины Марина Порошенко, представители и представительницы посольств Австралии, Польши, Словении в Украине, представители структур Евросоюза, ученые, политики, бизнесмены и общественные деятели.



На форуме обсуждаются современные тенденции гендерной проблематики в Украине и Европе, гендерный вопрос в период вооруженных конфликтов, участие женщин и мужчин в принятии управленческих и общественных решений.



Как отметила во время открытия форума Марина Порошенко, это мероприятие стало первой украинской масштабной площадкой для развития лидерского потенциала женщин и повышения их влияния на общественно-экономические процессы в государстве. При этом она отметила, что в соответствии с Индексом гендерного неравенства 2016 года, Украина признана далеко не лучшей страной Европы для женщин.



«По данным Государственной службы статистики, украинские женщины получают зарплату на 36% меньше, чем мужчины, при равных должностях и навыках. А на позициях топ-менеджеров женщины получают за свой труд в половину меньше мужчин. Такая ситуация противоречит взятым Украиной международным обязательствам», - подчеркнула Марина Порошенко.



В то же время она отметила, что последние годы в стране активно строится общество, в котором каждый гражданин имеет равные права на самореализацию независимо от пола.



«У наших женщин есть множество возможностей для реализации своего потенциала. Они являются парламентариями, занимают высокие должности в правительстве, в бизнесе. Например, в украинском парламенте 12% всех депутатов составляют женщины, и это высший показатель за все время независимости Украины. Хотя в Европе этот показатель в среднем составляет 23%. То есть нашей первоочередной задачей сегодня остается борьба с гендерными стереотипами. Эти основы мы должны закладывать в человеке с детства», - подчеркнула Марина Порошенко.



Отметим, сейчас проходит пленарное заседание форума, также запланированы три панельные дискуссии, на которых выступят успешные женщины-руководители. Кроме того, представителям общественных организаций презентуют гендерно ориентированные грантовые программы от международных институций.



Также в программе форума - показ аутентичной одежды Слобожанщины, фотовыставка «Выдающиеся женщины Слобожанщины» и выступление украинской певицы Златы Огневич.