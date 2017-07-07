07.07.2017 12:17

Светличная: Гендерное неравенство - явление того же порядка, что и коррупция, непотизм и популизм

Глава ХОГА участвует в Первом международном гендерном форуме, который проходит в Харькове 7 июля.



// ХОГА

Руководитель области вошла в состав оргкомитета форума вместе с супругой Президента Украины Мариной Порошенко и представителем Президента в Верховной Раде Украины, народным депутатом Ириной Луценко.

Обращаясь к участникам во время открытия форума, Юлия Светличная поприветствовала их в Харьковской области и отметила, что мероприятие собрало всех, кто стремится сделать принципы «Равенство. Возможности. Успех» девизом для прогрессивной и европейской Украины.

«Для украинского общества гендерная проблематика сравнительно новая, но на самом деле она является неотъемлемой частью тех ценностей, ради которых миллионы людей вышли на Майдан во время Революции Достоинства, для воплощения которых Украина стала на путь коренных и решительных реформ в экономике, социальной сфере и государственном управлении, - отметила глава ХОГА. - Ведь гендерное неравенство - это явление того же порядка, что и коррупция, непотизм, популизм и другие враги открытого, состоятельного и современного государства».

Руководитель области напомнила, что в прошлом году одной из мейнстримных тем мирового экономического форума в Давосе стало высказывание британского министра Джастин Грининг: «Ни одна страна в мире не может развиваться по-настоящему, если половина ее населения остается за кулисами».

«Аналогии очень просты. Чтобы быть успешными в бизнесе, нужно не только избегать прямых убытков, но и уметь не терять выгоду. Для общественного развития на современном этапе действуют те же законы. И успешная страна должна раскрывать потенциал всех своих граждан. Именно поэтому утверждение принципов паритетной демократии, обеспечения равных возможностей для мужчин и женщин в экономике, политике, гражданском обществе являются сегодня ценностным ориентиром для всего прогрессивного мира», - сказала Юлия Светличная.

Она отметила, что поддержка первой леди Украины, а также Ирины Луценко, которая стала инициатором проведения Global Gender Forum, позволит выступить единой силой в принципиальном деле ратификации Украиной Стамбульской конвенции Совета Европы.

«Вместе мы должны развить проектную работу на местах, установить полную нетерпимость к домашнему насилию, создать равные возможности для реализации каждого человека - независимо от его пола. Как это сделать? Когда-то великая Маргарет Тэтчер подарила миру крылатое выражение: «Если хотите, чтобы что-то было сделано, надо позвать женщину». Сильно сказано, но я не могу согласиться с этим, потому что внедрение новых идей и новых механизмов в государстве - это наша совместная работа: мужчин и женщин, молодежи и старшего поколения. И только вместе, объединяя усилия, нам по силам добиться успеха на этом пути», - подчеркнула глава облгосадминистрации.

Юлия Светличная акцентировала, что достижение гендерного равенства - это цивилизационный вопрос.

«По сути, он звучит так: что должно руководить нашей жизнью? Ценности или табу? Возможности или ограничения? Это выбор между прошлым и будущим. И Украина сделала этот выбор. Наш выбор - с Европой и всем миром, который ставит неотъемлемые и фундаментальные права человека и гражданина в основу своего общественного прогресса», - подытожила руководитель Харьковской ОГА.