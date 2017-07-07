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07.07.2017  12:47   

Марина Порошенко: Вопрос гендерного равенства - один из неотъемлемых факторов построения безопасного общества

7 июля супруга Президента Украины выступила на Первом международном гендерном форуме в Харькове.


kharkivoda.gov.ua
Мероприятие собрало более 500 участников, среди которых - представители посольств США, Австралии и европейских стран в Украине, ученые, политики, бизнесмены и общественные деятели.
 
Оргкомитет «Global Gender Forum» возглавили Председатель Благотворительного фонда Порошенко, супруга Главы государства Марина Порошенко, представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины, народный депутат Украины Ирина Луценко и председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.
 
Открывая пленарное заседание форума, Марина Порошенко отметила, что за последние годы Украина сделала значительные сдвиги в вопросе обеспечения равных прав и возможностей для своих граждан, в том числе по формированию инклюзивной среды и гендерного равенства.
 
«Сегодня мы живем в европейском государстве, где должны с уважением относиться к каждой личности - без предубеждений, дискриминации и на принципах гендерной паритетности. Сейчас в украинском парламенте 12% от общего состава депутатов - женщины. И это самое большое количество за все время независимости Украины. В среднем по Европе этот показатель составляет 23%», - подчеркнула супруга Президента.
 
Она также поделилась с участниками форума результатам исследований Всемирного банка и Всемирного экономического форума касательно глобального гендерного разрыва в 2016 году. Согласно исследованиям, его сокращение стало движущей силой экономического роста в Европе за последнее десятилетие. И, наоборот, ограничение доступа женщин к рынкам труда дорого обходится глобальной экономике.
 
«Очевидно, что вопрос гендерного равенства - это не просто модный европейский тренд, но и инструмент финансового процветания, и один из неотъемлемых факторов построения безопасного и толерантного общества», - отметила Марина Порошенко.
 
Первый международный гендерный форум будет работать в Харькове целый день 7 июля. Участники планируют обсудить современные тенденции гендерной проблематики в Украине и Европе, гендерный вопрос в период вооруженных конфликтов, а также вопросы участия женщин и мужчин в принятии управленческих и общественных решений.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  порошенко, форум, гендер, харьков, светличная
 
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