Светличная: Харьковская область - пример европейских стандартов гендерного равенства

Мы не боимся внедрять новые подходы и механизмы на пути социально-экономического развития.
Об этом заявила председатель ХОГА Юлия Светличная, комментируя проведение Первого международного гендерного форума в Харькове.
По словам Светличной, регион неслучайно выбрали для этого масштабного события.
«Харьковская область - пример того, что Президент Петр Порошенко придерживается европейских стандартов, в том числе в вопросах гендерного равенства. Руководителем региона назначена женщина. Единственная в Украине женщина - председатель ОГА возглавляет область, которая имеет наибольшие риски, но демонстрирует положительные результаты социально-экономического развития», - отметила Юлия Светличная.
Она сообщила, что по итогам форума будут подготовлены законодательные предложения, которые предоставят в Верховную Раду Украины. Также будет изучен вопрос о создании единого аналитического центра, который собирал бы предложения общественности, органов государственной власти, представителей иностранных партнеров по решению гендерного вопроса в Украине.
«Почти 500 активных женщин со всей Украины присоединились к сегодняшней дискуссии. Совместными усилиями мы выработаем новые механизмы решения проблемы гендерного неравенства, - сказала Юлия Светличная. - Украина - молодое, но прогрессивное государство, которое ставит перед собой амбициозные цели на пути присоединения к европейскому сообществу. Возникает множество проблемных вопросов, которые мы пытаемся решить вместе с общественностью. Гендерное равенство - одна из важнейших тем, которая поднимается на самом высоком уровне не только в нашей стране, а и во всем мире. Поэтому мне приятно, что мы воплотили идею проведения форума, которая возникла у Ирины Луценко и была поддержана Мариной Порошенко».
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. Есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии будете жалеть.
Ясное и утро и пасмурный вечер: такой прогноз обещают синоптики на пятницу. Возможны грозы, кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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