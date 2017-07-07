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07.07.2017  14:29   

Светличная: Харьковская область - пример европейских стандартов гендерного равенства

Мы не боимся внедрять новые подходы и механизмы на пути социально-экономического развития.


// ХОГА

Об этом заявила председатель ХОГА Юлия Светличная, комментируя проведение Первого международного гендерного форума в Харькове.

По словам Светличной, регион неслучайно выбрали для этого масштабного события.

«Харьковская область - пример того, что Президент Петр Порошенко придерживается европейских стандартов, в том числе в вопросах гендерного равенства. Руководителем региона назначена женщина. Единственная в Украине женщина - председатель ОГА возглавляет область, которая имеет наибольшие риски, но демонстрирует положительные результаты социально-экономического развития», - отметила Юлия Светличная.

Она сообщила, что по итогам форума будут подготовлены законодательные предложения, которые предоставят в Верховную Раду Украины. Также будет изучен вопрос о создании единого аналитического центра, который собирал бы предложения общественности, органов государственной власти, представителей иностранных партнеров по решению гендерного вопроса в Украине.

«Почти 500 активных женщин со всей Украины присоединились к сегодняшней дискуссии. Совместными усилиями мы выработаем новые механизмы решения проблемы гендерного неравенства, - сказала Юлия Светличная. - Украина - молодое, но прогрессивное государство, которое ставит перед собой амбициозные цели на пути присоединения к европейскому сообществу. Возникает множество проблемных вопросов, которые мы пытаемся решить вместе с общественностью. Гендерное равенство - одна из важнейших тем, которая поднимается на самом высоком уровне не только в нашей стране, а и во всем мире. Поэтому мне приятно, что мы воплотили идею проведения форума, которая возникла у Ирины Луценко и была поддержана Мариной Порошенко».

Источник:   ХОГА
 Тэги:  форум, светличная, харьков
 
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