 
Главная Новости Политика Марина Порошенко: Женщины у власти обеспечат мирное решение проблемных вопросов
07.07.2017  16:29   

Марина Порошенко: Женщины у власти обеспечат мирное решение проблемных вопросов

Первая леди Украины прокомментировала проведение І Международного гендерного форума на Харьковщине.


// ХОГА

«Четыре года назад украинцы вышли на Майдан, чтобы отстаивать свои права и европейские стандарты. И с тех пор власть взяла на себя обязательство воплотить эти стремления людей. Сегодня мы подошли к решению вопроса гендерного равенства - актуального как для Украины, так и для Европы, - подчеркнула супруга Президента. - Уверена, если мы дадим женщинам дополнительные возможности реализоваться, мы почувствуем положительные изменения. Женщина нацелена на мирное решение вопросов. Она воспитывает детей, поэтому будет заботиться о будущем, об интересах громады».

Марина Порошенко отметила, что в решении гендерных вопросов Украина будет опираться на опыт европейских партнеров.

«Этот вопрос мы будем поднимать не только на Харьковщине, эта тема объединит все регионы. Кроме того, необходимо принимать во внимание международный опыт. Приятно, что на форуме к нам присоединились иностранные друзья. Сегодня, благодаря безвизовому режиму, мы можем собственными глазами видеть привилегии европейских стандартов - это защищенность и женщины, и ребенка, и человека с инвалидностью , - сказала Первая леди. - Обмен опытом делает нас сильнее.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  форум, порошенко, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.07 Политика Светличная: Харьковская область - пример европейских стандартов гендерного равенства 07.07 Политика Марина Порошенко: Вопрос гендерного равенства - один из неотъемлемых факторов построения безопасного общества 07.07 Политика Светличная: Гендерное неравенство - явление того же порядка, что и коррупция, непотизм и популизм
 
 

Видео

На Змиевщине масштабно отгуляют Ивана Купала
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 