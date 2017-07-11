11.07.2017 14:59

ЕС окончательно завершил ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Совет ЕС утвердил Соглашение об ассоциации с Украиной и ЕС, таким образом Европейский союз окончательно завершил ратификацию Соглашения.



//vlasti.net

Сообщение об этом размещено на сайте Совета ЕС.



«11 июля Рада приняла решение о заключении Соглашения об ассоциации с Украиной от имени Европейского Союза. Это происходит накануне саммита ЕС-Украина в Киеве 12 и 13 июля", - говорится в сообщении.



В сообщении отмечается, что это заключительный этап процесса ратификации, который позволит начать полную имплементацию Соглашения с 1 сентября 2017 года.



В Совете ЕС напоминают, что большая часть Соглашения об ассоциации уже действует. Соглашение частично вступило в силу с 1 сентября 2014 года, а ее торговая часть, глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли, временно применяется с 1 января 2016 года.



«Заключение и вступление в силу Соглашения придаст новый импульс сотрудничеству в таких областях, как сфера внешней политики и безопасности, правосудия, свобода и безопасность (включая миграцию), налогообложения, управление государственными финансами, наука и техника, образование и информационное общество", - говорится в сообщении.



Работа над Соглашением об ассоциации Украины и ЕС заняла 10 лет.



Работу над текстом Соглашения было завершено в 2013 году, а его подписание состоялось уже в 2014 году - после Революции достоинства.



В течение 2014-2017 годов Соглашение ратифицировали Верховная Рада, Европарламент, а также национальные парламенты всех стран ЕС.