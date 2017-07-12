Вилкул: Надо всех лишать неприкосновенности, а не устраивать шоу избирательного правосудия для отвлечения внимания от нищеты и давления на оппозицию

12.07.2017 16:18

Когда перед законом будут равны все, то процесс снятия неприкосновенности перестанет быть инструментом давления, прежде всего давления на оппозицию.

- Вчера Рада целый день выясняла у кого из депутатов дороже мощи. Чтобы остановить этот цирк, необходимо снимать неприкосновенность сразу со всех – и с депутатов, и судей, и президента. И когда перед законом будут равны все, то процесс снятия неприкосновенности перестанет быть инструментом давления, прежде всего давления на оппозицию, - сказал сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул во время выступления в Верховной Раде.

- Надо ли наказывать за коррупцию, за реальные преступления? Надо! Но вчера почти половина провластных депутатов, на которых было внесено представление, не были лишены неприкосновенности. Мы увидели шоу, на котором фракции коалиции обливали друг друга грязью, но решения не принимали. Им этого и не надо было. Задача у них в другом – отвлечь в конце политического сезона от катастрофы, до которой они довели страну. И от реального давления на оппозицию.

Так вот в четверг, когда будет внесен вопрос о снятии депутатской неприкосновенности на оппозиционера Михаила Добкина, мы увидим небывалое единение тех, кто еще вчера втаптывал друг друга в грязь. Несмотря на сфальсифицированные обвинения, власть даст 300 голосов за снятие, - сказал Вилкул.

Он подчеркнул:

- Этих голосов власть не дает когда надо проголосовать за наши законопроекты в поддержку промышленности, которая обеспечит людям рост зарплат и пенсий. Этих голосов нет когда надо проголосовать за запрет на рост тарифов.

- Вчерашний день также показал политику двойных стандартов этой власти. Спикер Андрей Парубий, который неоднократно не давал мне выступать на языке моих избирателей, резко забыл свои принципы и мило разрешил своему однопартийцу из «Народного Фронта» выступать по-русски с трибуны Верховной Рады.

Вот оно их истинное лицо. И в следующий раз мы это снова увидим, когда будет голосование за пенсионную реформу, которая, как люди уже разобрались, повысит страховой стаж и пенсионный возраст до уровня, когда на пенсию можно рассчитывать только после смерти. Когда будут голосовать за медицинскую реформу, которую сделает то, что было бесплатным – платным, а то, что было платным – сделает дороже.

Двуличие и ложь! Людям власть будет в очередной раз рассказывать про европейские ценности, а на практике лишать их последнего, - сказал Вилкул.

- Необходимо прекратить эту политику уничтожения страны. Нам нужны стратегия и законы, которые выведут Украину из кризиса, восстановят мир, запустят предприятия, дадут людям работу и достойную зарплату и пенсию.

У нас есть возможность сделать Украину восточно-европейской Швейцарией – развитой, нейтральной страной, в которой главная ценность – человек. Мы должны объединиться и начать это внедрять в жизнь, - подчеркнул он.