 
Главная Новости Политика Они всегда готовы прийти на помощь. Спасатели отмечают свой профессиональный праздник
15.09.2017  16:31   

Они всегда готовы прийти на помощь. Спасатели отмечают свой профессиональный праздник

Они ежедневно сталкиваются с риском, ведь каждый вызов - это борьба за жизнь других. И сегодня, накануне своего профессионального праздника, харьковские спасатели принимают поздравления и искренние слова благодарности за работу.


// Харьковские известия

Владимир Скоробагач, заместитель председателя Харьковского областного совета, руководитель фракции партии "Возрождение" в Харьковском облсовете:
Я хочу вас поздравить с вашим профессиональным праздником. И в первую очередь сказать вам большое спасибо за ваш самоотверженный труд.  Хочется пожелать от себя лично, от депутатского корпуса успехов в вашей работе, хорошего настроения и крепкого здоровья.

Главная ценность, безусловно, это люди - вот эти настоящие профессиональные герои. По случаю праздника Владимир Скоробагач вручил лучшим работникам службы награды - грамоты и благодарности Харьковского областного совета.

Вадим Шевчук начальник Киевского РО г. Харькова ГУ ГСЧС в Харьковской области:
Честь вам и хвала. Для вас не существует слов «нет» или «не могу», это самое важное в коллективе. И с особой благодарностью обращаюсь к вам Владимир Иванович. Каждая наша семья знает Владимира Ивановича, знает не по наслышке, знает его работу и его вклад, который он вносит в область и в город. Большая благодарность, Владимир Иванович (все хлопают).

Среди награжденных и Александр Шестириков. За плечами 20 лет службы. За это время прошел немало испытаний, одно из последних – ликвидация последствий взрывов на военном арсенале в Балаклее. Сегодняшнюю свою награду, говорит, воспринимает не как личную, а всей команды.

Александр Шестириков пожарный спасатель 27-й ГПСЧ г. Харькова:
Это труд тех ребят, с которыми я вместе работал. Это не только моя награда, это награда тех, кто поехал и проявил самоотверженность. Потому что мы эвакуировали людей в Балаклее, тушили пожары и при этом ещё летели снаряды и взрывались. Это был риск для жизни, но это наша работа, это наша профессия.

И они всегда на посту и всегда готовы первыми прийти на помощь.

Владимир Скоробагач заместитель председателя Харьковского областного совета, руководитель фракции партии "Возрождение" в Харьковском облсовете:
Мужественные люди. Мы ими гордимся. Они ценой своей жизни спасают жизни других людей. Поэтому их труд должен быть оценён по заслугам. А это и соответствующие льготы, и хорошие зарплаты. Я считаю, что государство должно обеспечить им хорошие условия труда, должно стимулировать людей для того, чтобы они качественно и хорошо выполняли свою работу.

Праздник праздником, а трудовые будни никто не отменял. Поэтому - ежедневная проверка техники, чтобы была в боевой готовности, и отработка своих профессиональных навыков.

Тэги:  скоробагач, день спасателя, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.08 Дороги и транспорт Владимир Скоробагач: контролировать качество реконструкции дорог должны независимые эксперты 29.06 Политика В «Відродження» не поддержали правительственную реформу здравоохранения, – Владимир Скоробагач 09.06 Общество Участники «Депутат квеста» побывали в Верховной Раде
 
 

Видео

На Новых домах Геннадий Кернес открыл 324-й детский сад, который не работал более 20 лет
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 