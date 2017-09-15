15.09.2017 16:31

Они всегда готовы прийти на помощь. Спасатели отмечают свой профессиональный праздник

Они ежедневно сталкиваются с риском, ведь каждый вызов - это борьба за жизнь других. И сегодня, накануне своего профессионального праздника, харьковские спасатели принимают поздравления и искренние слова благодарности за работу.



// Харьковские известия

Владимир Скоробагач, заместитель председателя Харьковского областного совета, руководитель фракции партии "Возрождение" в Харьковском облсовете:

Я хочу вас поздравить с вашим профессиональным праздником. И в первую очередь сказать вам большое спасибо за ваш самоотверженный труд. Хочется пожелать от себя лично, от депутатского корпуса успехов в вашей работе, хорошего настроения и крепкого здоровья.



Главная ценность, безусловно, это люди - вот эти настоящие профессиональные герои. По случаю праздника Владимир Скоробагач вручил лучшим работникам службы награды - грамоты и благодарности Харьковского областного совета.



Вадим Шевчук начальник Киевского РО г. Харькова ГУ ГСЧС в Харьковской области:

Честь вам и хвала. Для вас не существует слов «нет» или «не могу», это самое важное в коллективе. И с особой благодарностью обращаюсь к вам Владимир Иванович. Каждая наша семья знает Владимира Ивановича, знает не по наслышке, знает его работу и его вклад, который он вносит в область и в город. Большая благодарность, Владимир Иванович (все хлопают).



Среди награжденных и Александр Шестириков. За плечами 20 лет службы. За это время прошел немало испытаний, одно из последних – ликвидация последствий взрывов на военном арсенале в Балаклее. Сегодняшнюю свою награду, говорит, воспринимает не как личную, а всей команды.



Александр Шестириков пожарный спасатель 27-й ГПСЧ г. Харькова:

Это труд тех ребят, с которыми я вместе работал. Это не только моя награда, это награда тех, кто поехал и проявил самоотверженность. Потому что мы эвакуировали людей в Балаклее, тушили пожары и при этом ещё летели снаряды и взрывались. Это был риск для жизни, но это наша работа, это наша профессия.



И они всегда на посту и всегда готовы первыми прийти на помощь.



Владимир Скоробагач заместитель председателя Харьковского областного совета, руководитель фракции партии "Возрождение" в Харьковском облсовете:

Мужественные люди. Мы ими гордимся. Они ценой своей жизни спасают жизни других людей. Поэтому их труд должен быть оценён по заслугам. А это и соответствующие льготы, и хорошие зарплаты. Я считаю, что государство должно обеспечить им хорошие условия труда, должно стимулировать людей для того, чтобы они качественно и хорошо выполняли свою работу.



Праздник праздником, а трудовые будни никто не отменял. Поэтому - ежедневная проверка техники, чтобы была в боевой готовности, и отработка своих профессиональных навыков.