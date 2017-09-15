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15.09.2017  16:58   

Госкино запретило к показу очередной российский сериал и два фильма

Отменена государственная регистрация телесериала «Сердце не камень» и фильмов «И все-таки я люблю» и «Тариф «Счастливая семья».


// rian.com.ua

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило показ одного российского сериала и двух фильмов на территории страны, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

«Государственное агентство Украины по вопросам кино аннулировало государственные удостоверения на право распространения и демонстрирования и отменило государственную регистрацию телесериала «Сердце не камень» (реж. Д. Сорокин, Россия, 2012) и фильмов «И все-таки я люблю» (реж. С. Гинзбург, Россия, 2007) и «Тариф «Счастливая семья» (реж. А. Чеботарева; Россия-Украина, 2013)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что решение было принято на основании заключения экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино.

Напомним, в 2015 году в Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, «пропагандирующих» силовые структуры России.

Вице-премьер по гуманитарным вопросам, министр культуры Украины Вячеслав Кириленко заявлял, что запрет касается всех «милитаристских» фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.

Ранее глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко сообщил, что с 2014 года уже запрещены к показу почти 600 российских сериалов и фильмов.

Источник:   РИА Новости Украина
 Тэги:  запрет, госкино
 
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