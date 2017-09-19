19.09.2017 14:17

В городе отмечают День Харьковской области (ФОТО)

По случаю Дня Харьковской области и накануне Дня партизанской славы харьковчане сегодня, 19 сентября, возложили цветы на Мемориале Славы в Лесопарке.



city.kharkov.ua

В церемонии приняла участие заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан. Она отметила, что такие дни объединяют и формируют ту жизненную философию, которая помогает людям жить в мире.

«До тех пор, пока мы будем помнить, какой ценой нам достался мир, в какой день это все произошло, и будем собираться на мемориалах, других местах боевой славы, до тех пор человеческое сообщество будет стабильно и защищено. Это очень важный момент. Я поздравляю всех с сегодняшним праздником и с наступающим Днем партизанской славы, желаю всем здоровья и благополучия», - сказала Светлана Горбунова-Рубан.

Также цветы к памятнику Скорбящей Матери возложила Валентина Дроботько, которая в годы Второй мировой войны была подростком и жила в Сумской области. Как рассказала женщина, ее отец погиб в сентябре 1941 года, брат – в 1943 году, и она с матерью переехала в село, где жили ее бабушка с дедушкой. Дядя Валентины Ивановны потерял обе ноги еще в Финскую войну и пошел в партизанский отряд. Люди собирали для партизан сведения о нацисткой армии, о том, сколько техники, сколько военных видели.

«В селе, где жил дядя и двоюродный брат, партизаны складывали взрывчатку и однажды взорвали мост. Когда немцы пришли, они их расстреляли. Тогда появился страх. Но мы понимали, что Родину нужно защищать любыми путями. Сейчас я возглавляю общественную организацию ветеранов, инвалидов войны. Наша основная задача – преемственность поколений в национально-патриотическом воспитании. Ветераны Второй мировой войны передавали свой опыт воинам Афганистана, они - другим воинам-интернационалистам, после помогали молодым украинским военным. Когда мы встречаемся с молодыми людьми, они меняют мировоззрение. Ведь очень важно любить Украину, страну, где мы живем», - отметила ветеран.

После церемонии возложения цветов в часовне на Мемориале священники отслужили поминальный молебен по погибшим в годы Второй мировой войны.

Справка. День Харьковской области отмечается 19 сентября. Именно в этот день в 1943 году Харьковская область была полностью освобождена от нацистских захватчиков. Днем рождения региона принято считать дату 28 июля 1765 года, когда была создана Слободско-Украинская губерния с центром в Харькове.