28.11.2017 13:58

Финляндия предложила Харькову новые направления сотрудничества

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов 28 ноября встретился с представителями Посольства Финляндской Республики в Украине и Европейской Бизнес Ассоциации.



// city.kharkov.ua

Представители дипломатического корпуса и крупных финских компаний обратились к городской власти с новыми предложениями сотрудничества по нескольким направлениям, в частности, образованию, медицине, энергоэффективности, переработке отходов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндской Республики в Украине Юха Виртанен сообщил, что за последние три года Финляндия выделила Украине более 30 млн евро и заинтересована дальнейшем сотрудничестве с Харьковом.



«Я был поражен проектами, которые реализовываются в Харькове, и считаю, что мы - на правильном пути. Финляндия готова поддержать направление энергоэффективности. Также у нас есть ноу-хау в сфере переработки отходов, и мы можем оказать Харькову экспертную поддержку в этом вопросе. Многие наши компании хотели бы работать в Украине. Харьков - очень большой город, сюда приходят инвесторы, новые компании, которые хотят иметь здесь свое представительство», - сказал Юха Виртанен.



Также одна из финских компаний предложила городской власти реализовать совместные медицинские программы. В частности, внедрить инновационные технологии, направленные на профилактику и стабилизацию состояния после инфарктов миокарда и лечение болезни Паркинсона.



Игорь Терехов обратил внимание на эти предложения. Он подчеркнул, что городская власть готова к любым инициативам, направленным на улучшение качества жизни горожан. Например, на Дергачевском полигоне ТБО уже проводятся подготовительные работы для сооружения уникального для Украины мусороперерабатывающего комплекса, и город готов к предложениям по его совершенствованию, а также готов принять экспертные советы, которые помогут внедрять новые энергоэффективные технологии.



«Мы заинтересованы в том, чтобы инвесторы приходили в Харьков. Это новые рабочие места, зарплаты, налоги, которые поступят, в том числе, и в городской бюджет. Такие встречи очень полезны, они дают возможность вырабатывать новые направления для сотрудничества. Европейские партнеры понимают, что Харьков - инвестиционно привлекательный город, что городская власть создает все условия для того, чтобы помочь их бизнесу развиваться, чтобы инвесторы чувствовали себя в безопасности. Многие города говорят о привлечении инвестиций, но больше, чем Харьков, для создания лучших условий для ведения бизнеса не сделал, наверное, ни один город в стране. Это строительство Регионального центра услуг, центров предоставления административных и социальных услуг, облегченная процедура получения любых разрешительных документов, создание электронного сервиса для консультаций предпринимателей», - отметил Игорь Терехов.



Обе стороны увидели друг в друге надежных партнеров. Финляндия - с высоким уровнем кредитного доверия, сильной нишевой экономикой, и Харьков - с высоким рейтингом инвестиционной привлекательности, который неоднократно был признан лучшим городом для ведения бизнеса, договорились о реализации и обсуждении совместных инициатив и в дальнейшем.