В Украине запретили прокат сериала «Сваты»

Госкино признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты».
Госкино аннулировало государственную регистрацию и прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты», одного из актеров которого Федора Добронравова, который является российским артистом, внесли в черный список Минкульта.
Об этом сообщил глава ведомства Филипп Ильенко на своей странице в Facebook.
«Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты», - сообщил он.
Ранее Служба безопасности Украины запретила на три года въезд в Украину российскому артисту Федору Добронравову за поддержку аннексии Крыма. Об этом сообщила в своем видеообращении пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
«Нами было принято решение о запрете въезда на три года российскому артисту Федору Добронравову, который неоднократно посещал АР Крым и поддерживал публично аннексию Крыма», - сказала она.
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