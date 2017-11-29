29.11.2017 17:57

В Украине запретили прокат сериала «Сваты»

Госкино признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты».



// Facebook

Госкино аннулировало государственную регистрацию и прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты», одного из актеров которого Федора Добронравова, который является российским артистом, внесли в черный список Минкульта.



Об этом сообщил глава ведомства Филипп Ильенко на своей странице в Facebook.



«Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты», - сообщил он.



Ранее Служба безопасности Украины запретила на три года въезд в Украину российскому артисту Федору Добронравову за поддержку аннексии Крыма. Об этом сообщила в своем видеообращении пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.



«Нами было принято решение о запрете въезда на три года российскому артисту Федору Добронравову, который неоднократно посещал АР Крым и поддерживал публично аннексию Крыма», - сказала она.