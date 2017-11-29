 
Главная Новости Политика В Украине запретили прокат сериала «Сваты»
29.11.2017  17:57   

В Украине запретили прокат сериала «Сваты»

Госкино признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты».


// Facebook

Госкино аннулировало государственную регистрацию и прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты», одного из актеров которого Федора Добронравова, который является российским артистом, внесли в черный список Минкульта.

Об этом сообщил глава ведомства Филипп Ильенко на своей странице в Facebook.

«Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты», - сообщил он.

Ранее Служба безопасности Украины запретила на три года въезд в Украину российскому артисту Федору Добронравову за поддержку аннексии Крыма. Об этом сообщила в своем видеообращении пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Нами было принято решение о запрете въезда на три года российскому артисту Федору Добронравову, который неоднократно посещал АР Крым и поддерживал публично аннексию Крыма», - сказала она.

Тэги:  запрет кино
 
Версия для печати
 

Видео

Финские инвесторы заинтересовались Харьковом
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 