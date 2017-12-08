08.12.2017 19:23

«Відродження»: Ликвидировать упрощенную систему налогообложения нельзя – это станет потрясением для миллионов предпринимателей

В Харькове население города обслуживают 3,2 тыс. предприятий торговли (магазинов), 2,9 тыс. - ресторанного хозяйства, 3,6 тыс. - бытового обслуживания населения, 55 рынков и торговых площадок. За счет открытия новых предприятий было дополнительно создано 815 новых рабочих мест.



vidrodzhennya

В Украине развивается предпринимательство и происходит расцвет легкой промышленности. В частности, небывалый подъем испытывает швейный бизнес – одеваться у украинских дизайнеров стало модно. В Харькове был создан кластер легкой промышленности, и проходит серия мероприятий в поддержку молодых специалистов. Многие конструкторы одежды решаются открыть свое дело, потому что существует упрощенная система налогообложения. Простая, позволяющая зарабатывать и заниматься любимым делом одновременно.

Несмотря на это, в Государственной фискальной службе снова заговорили о пересмотре специальной налоговой системы для малого и среднего бизнеса в Украине. В ведомстве предлагают перевести физлиц-предпринимателей с упрощенной на общую систему налогообложения.

«Упрощенцы» сегодня

«Упрощенка» была введена в Украине еще в 1998 году. За 19 лет руками предпринимателей созданы миллионы рабочих мест, сформированы стабильные источники миллиардных поступлений в бюджеты всех уровней, прежде всего в местные. Благодаря этому удалось обеспечить предпосылки для формирования среднего класса, сохранить в Украине малый и средний бизнес как таковые.

За последний год малый бизнес демонстрирует рост. В течение десяти месяцев 2017-го физические лица-предприниматели уплатили в местные бюджеты почти 12,7 млрд грн единого налога, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом недавно отчитались в Государственной фискальной службе.

Увеличивается и количество самих упрощенцев. По состоянию на 1 ноября упрощенной системой налогообложения пользуются почти 1,3 млн предпринимателей. За год этот показатель вырос на 139 тыс. человек. Цифры говорят сами за себя: специальная система налогообложения в Украине не только успешно функционирует, но и обеспечивает стабильный рост доходов для местных бюджетов. Так зачем рушить то, что хорошо работает?

О необходимости перевести физлиц-предпринимателей на общую систему налогообложения недавно заявил и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан. По мнению чиновника, «упрощенка» – это мера переходного периода, когда бизнесу нужно помочь встать на ноги после кризиса. И этот период, якобы, в Украине затянулся. Тем временем упрощенную систему использует для минимизации налогов большой бизнес, считает Продан. Также отмена «упрощенки» – одно из обещаний, взятых Украиной в рамках Меморандума с МВФ.

«Если такое явление, как минимизация налогов, существует, значит, это упущение самой ГФС. Почему же из-за плохой работы фискалов должны страдать миллионы самозанятых предпринимателей по всей стране?» – говорит первый заместитель главы партии «Відродження» Владимир Пилипенко.

Он напомнил, что в начале 2017 года «единщики» и так пережили большую чистку, когда даже «спящих» предпринимателей обязали платить ЕСВ. В результате десятки тысяч существующих только на бумаге ФОПов закрылись. На рынке остались лишь те, кто работает реально.

«А значит, инициатива ГФС по ликвидации «упрощенки» ударит, в первую очередь, по наиболее экономически активной части населения. Что само по себе глупо. Сегодняшняя упрощенная система налогообложения – это и так результат компромисса. Напомню, упрощенную систему в 2012 году тоже хотели упразднить, но не решились, поскольку предприниматели вышли на акции протеста. Мы считаем, что нельзя трогать малый бизнес. А, если и думать над совершенствованием системы налогообложения в ближайшее время, то только в направлении упрощения администрирования и создания условий, удобных для предпринимателей. Поверьте, таким образом для многих людей откроется возможность заняться бизнесом, и мы добьемся больших поступлений в бюджет. Вместо того, чтобы из-за глупых попыток угодить МВФ «загонять» предпринимателей в общую систему налогообложения, со сложной отчетностью и более высоким уровнем налогов», – подчеркнул Владимир Пилипенко.

Кроме того, далеко не все группы физлиц-предпринимателей можно использовать для схем минимизации, о чем недоговаривают налоговики. Крупный бизнес в основном пытается задействовать в схемах третью группу физлиц-предпринимателей, поскольку они могут работать с юрлицами. Но на третьей группе «упрощенцев» сегодня меньшинство – только 33,8% от всех «единщиков». В то время как в первой группе упрощенной системы работают 220 тыс. предпринимателей, или 17,5% от общего числа. А на второй – почти половина всех «единщиков»: 48,7%, или 614 тыс. человек. ФОПам первой и второй группы запрещено работать с юрлицами, что делает их «не интересными» для использования в схемах минимизации.

«Наша политическая сила категорически против отмены упрощенной системы налогообложения. Малый бизнес сегодня, как никогда ранее, нуждается в невмешательстве со стороны государства. Поэтому более логичным выглядит не ликвидация упрощенной системы, а, напротив, ее модернизация, увеличение годовых лимитов дохода для различных групп плательщиков единого налога. Фискальные же органы должны бороться со схемами, которые позволяют нечестному бизнесу уходить от уплаты налогов, в том числе с использованием упрощенной системы, а не подрывать саму основу для выживания малого и среднего бизнеса», – считает заместитель председателя Харьковского областного совета, глава фракции «Відродження» в облсовете Владимир Скоробагач.

Политик также подчеркнул, что Украина еще очень далека от того, чтобы говорить о выходе из экономического кризиса. Сегодняшнее желание ГФС ликвидировать упрощенную систему – не первая за последние годы попытка избавиться от «единщиков». Упрощенную систему удалось сохранить только благодаря организованному сопротивлению самих предпринимателей, а также поддержке со стороны прогрессивной части общества.

Обычно заявления в СМИ о необходимости «пересмотреть» или что-то изменить в работе упрощенной системы являются «прощупыванием почвы» и изучением реакции общества на такие намерения. А после них традиционно появляется очередной законопроект об уничтожении «упрощенки».

Депутатская группа «Партия «Відродження» хочет предостеречь чиновников ГФС и украинское правительство от попыток очередной атаки на малый бизнес в Украине. Оставьте в конце концов предпринимателей в покое. В реальности отмена «упрощенки» – преждевременная и совершенно неадекватная мера, которая, в то же время, может стать потрясением для миллионов украинцев и будет иметь серьезные социальные последствия.