Оппозиционный блок: Мир, развитие и широкий общественный диалог – единственный путь возрождения единой, демократической, экономически сильной и справедливой Украины

22 декабря в Киеве состоялось Собрание партийного актива Оппозиционного блока.
Более 300 участников, среди которых народные депутаты Украины, руководители региональных партийных организаций, депутаты местных советов всех уровней.
На собрании были подведены итоги года, определены цели и задачи партии на 2018 год. Участники собрания единогласно приняли резолюцию Оппозиционного блока.
После победы на выборах для реализации программных целей оппозиционеров политическая сила готова взять на себя формирование в Верховной Раде Украины, органах представительной власти всех уровней коалиций мира и развития.
«Мы все мечтаем жить в единой, демократической, сильной и справедливой Украине. Мир, развитие, свобода и справедливость – это принципы, на которых мы будем объединять украинское общество», – говорится в тексте резолюции, принятой единогласно.
Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность.
Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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