22.12.2017 17:49

Оппозиционный блок: Мир, развитие и широкий общественный диалог – единственный путь возрождения единой, демократической, экономически сильной и справедливой Украины

22 декабря в Киеве состоялось Собрание партийного актива Оппозиционного блока.



// opposition.org.ua

Более 300 участников, среди которых народные депутаты Украины, руководители региональных партийных организаций, депутаты местных советов всех уровней.



На собрании были подведены итоги года, определены цели и задачи партии на 2018 год. Участники собрания единогласно приняли резолюцию Оппозиционного блока.



После победы на выборах для реализации программных целей оппозиционеров политическая сила готова взять на себя формирование в Верховной Раде Украины, органах представительной власти всех уровней коалиций мира и развития.



«Мы все мечтаем жить в единой, демократической, сильной и справедливой Украине. Мир, развитие, свобода и справедливость – это принципы, на которых мы будем объединять украинское общество», – говорится в тексте резолюции, принятой единогласно.