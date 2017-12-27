Обмен пленными на Донбассе завершился, освобождены 74 украинца

74 заложника, которые находились в плену на оккупированной территории Донбасса, возвращаются домой.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила нардеп от БПП, представитель Порошенко в Раде Ирина Луценко.
«Хорошие новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложников, которые находились в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой!», – говорится в ее сообщении.
В близи оккупированной Горловки Донецкой области состоялся обмен пленными. Освобожденные уже сели в автобус и возвращаются на подконтрольную Украины территорию.
На украинскую территорию вернулись 74 заложника: 16 украинцев находились в плену «ЛНР». С оккупированной территории Донецкой области вернулись 58 украинцев. Это первый за последние два года и первый по масштабам подобный обмен.
Президент Украины Петр Порошенко поговорил с освобожденными из плена на Донбассе, среди тех, кто возвращается домой, – киборг Александр Морозов и историк Игорь Козловский. Об этом Президент написал в своем микроблоге в Twitter.
«Только что поблагодарил наших ребят, которые возвращаются из плена. Среди них – киборг Александр Морозов и историк Игорь Козловский. Спасибо за выносливость, ребята!» – отметил он.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская сообщила, что 43 человека, которые должны быть среди 306 удерживаемых с украинской стороны, отбыли наказание и освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.
Также есть часть людей, которые приехали на обмен, но отказались возвращаться на подконтрольные боевикам территории Луганской и Донецкой областей. Их около 10-15 человек.
День переполнен флюидами повышенной общественной активности. Звезды советуют вам в любых вопросах проявлять гибкость, вместо жесткого давления используя язык дипломатии.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков.
В этот день 1945 года созданы Международный Валютный Фонд и Международный Банк Реконструкции и Развития.
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