27.12.2017 17:24

Обмен пленными на Донбассе завершился, освобождены 74 украинца

74 заложника, которые находились в плену на оккупированной территории Донбасса, возвращаются домой.



// УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщила нардеп от БПП, представитель Порошенко в Раде Ирина Луценко.



«Хорошие новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложников, которые находились в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой!», – говорится в ее сообщении.



В близи оккупированной Горловки Донецкой области состоялся обмен пленными. Освобожденные уже сели в автобус и возвращаются на подконтрольную Украины территорию.



На украинскую территорию вернулись 74 заложника: 16 украинцев находились в плену «ЛНР». С оккупированной территории Донецкой области вернулись 58 украинцев. Это первый за последние два года и первый по масштабам подобный обмен.



Президент Украины Петр Порошенко поговорил с освобожденными из плена на Донбассе, среди тех, кто возвращается домой, – киборг Александр Морозов и историк Игорь Козловский. Об этом Президент написал в своем микроблоге в Twitter.



«Только что поблагодарил наших ребят, которые возвращаются из плена. Среди них – киборг Александр Морозов и историк Игорь Козловский. Спасибо за выносливость, ребята!» – отметил он.



Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская сообщила, что 43 человека, которые должны быть среди 306 удерживаемых с украинской стороны, отбыли наказание и освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.



Также есть часть людей, которые приехали на обмен, но отказались возвращаться на подконтрольные боевикам территории Луганской и Донецкой областей. Их около 10-15 человек.