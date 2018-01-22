22.01.2018 09:49 Евгения Саболдашная

22 января – день Соборности Украины

Украина - это уникальное государство, которое веками сквозь тернии и сложности шло к своим высоких целей и идеалов.



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Наш народ действительно выдержал огромное количество испытаний: начиная от насаждения польской культуры, языка и религии во времена Речи Посполитой, закрепощение простых крестьян в эпоху Российской империи и заканчивая этапом СССР, где украинцы трижды пережили голод, а в конце века на долю народа еще выпала страшная авария на атомной электростанции. Конечно, все эти события оставили свои шрамы и рубцы в памяти наших предков, передаваясь из поколения в поколение до современников, но положительные явления, безусловно, случались также, одно из них состоялось 22 января 1919 года.



Историческое прошлое нашей страны сложилось таким образом, что достаточно долгое время Украина была разделена на Правобережную и Левобережную. В основном Западные территории находились под властью Польши, Литвы и Австро-Венгрии, а Восточные подчинились Российской империи. Конечно, подобное растерзание украинских земель на различные зоны влияния нанесло огромный удар в самосознании украинцев и якобы разделило единый этнический народ пополам. Но, наконец, настал тот самый день, который в истории Украины именуется как Акт Воссоединения. Когда УНР (Украинская Народная Республика) и ЗУНР (Западная Украинская Народная Республика) объявили об объединении двух, исторически разделенных, частей страны - Восточной и Западной в единую, соборную Украину. С тех пор 22 января именуется как День Соборности Украины и отмечается на государственном уровне. Ведь это событие сыграло решающее значение в сохранении наших этнических границ.



День соборности знаменует неуемную жажду украинцев к исторической справедливости. Благодаря искренней вере в собственную правоту и желанию быть едиными и цельными, украинцы смогли сохранить свой род, корни, язык, традиции, даже в условиях тяжелого угнетения со стороны различных стран, которые хотели навязать свой диктат. Итак, то, за что боролись лучшие сыновья страны, свершилось: Украина стала независимой и неделимой. Поэтому, давайте помнить, что наше государство еще совсем молодое и впереди нас ждет еще долгий и тернистый путь, который мы должны пройти все вместе, для желанного счастливого будущего.