05.02.2018 17:57

Харьков снова получил статус «Город двенадцати звезд»

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы третий год подряд присвоил Харькову статус «Город двенадцати звезд» по итогам проведения Европейской недели местной демократии в 2017 году.



// city.kharkov.ua

Координационное заседание под председательством вице-президента Конгресса местных и региональных властей Гасии Доганоглу состоялось в Париже (Франция), в помещении Представительства Совета Европы. Во время мероприятия представители городов 36 стран мира подвели итоги Европейской недели местной демократии в 2017 году и обсудили вопрос ее проведения в 2018 году.



Сотрудники Департамента международного сотрудничества Харьковского городского совета выступили на координационном заседании с презентацией города Харькова.



Также во время совещания состоялась процедура вручения сертификатов «Город двенадцати звезд».



Напомним, статус «Город двенадцати звезд» присваивается городам, которые принимают наиболее активное участие в проведении Европейской недели местной демократии.