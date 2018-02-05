Харьков снова получил статус «Город двенадцати звезд»

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы третий год подряд присвоил Харькову статус «Город двенадцати звезд» по итогам проведения Европейской недели местной демократии в 2017 году.
Координационное заседание под председательством вице-президента Конгресса местных и региональных властей Гасии Доганоглу состоялось в Париже (Франция), в помещении Представительства Совета Европы. Во время мероприятия представители городов 36 стран мира подвели итоги Европейской недели местной демократии в 2017 году и обсудили вопрос ее проведения в 2018 году.
Сотрудники Департамента международного сотрудничества Харьковского городского совета выступили на координационном заседании с презентацией города Харькова.
Также во время совещания состоялась процедура вручения сертификатов «Город двенадцати звезд».
Напомним, статус «Город двенадцати звезд» присваивается городам, которые принимают наиболее активное участие в проведении Европейской недели местной демократии.
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