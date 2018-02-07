07.02.2018 15:47 Ольга Акиншина

Вадим Рабинович: Наша задача – вернуть миллионы украинцев назад в Украину

Согласно последним социологическим исследованием, каждый третий украинец рассматривает возможность эмиграции из страны. Наиболее сильные эмигрантские настроения среди молодежи. Такая тенденция несет серьезную стратегическую угрозу государству. Поэтому наша первостепенная задача – вернуть миллионы украинцев назад в Украину.



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Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» в эфирах национального телевидения. Также он обсудил с телезрителями другие актуальные вопросы из жизни страны.



«Чтобы остановить массовую эмиграцию украинцев, надо создать нормальные условия в стране»



Говоря о миллионах украинцев, которые выехали за границу за последние несколько лет, Вадим Рабинович отметил, чтобы остановить массовую эмиграцию граждан, в Украине необходимо создать нормальные условия жизни.



«Люди не выдерживают давления государства и умирают в нищете, либо же уезжают за границу. Чтобы остановить отток людей из страны, нужно создать нормальные условия на родине. Все хотят жить у себя дома, но отсутствие возможности прокормить себя и семьи, а также нищенские пенсии, заставляют людей покидать пределы Украины. Наша задача – вернуть миллионы украинцев назад в Украину», – уверен политик.



По словам народного депутата, заявления нынешней власти об улучшении жизни граждан идут вразрез с реальной экономической ситуацией в стране.



«Украинское правительство не видит реальной экономической ситуации в стране, а все их рассказы о реформах, улучшении жизни граждан и прочих «успехах» диссонируют с заявлениями простых украинцев. Экономические показатели только подтверждают этот факт», – констатировал парламентарий.



Кроме того, он подчеркнул, что сегодня достоверно неизвестно, сколько людей проживает в Украине. При этом по данным ООН, заявил он, в стране осталось всего около 24 млн украинцев.



«Сегодня уже официально никто не знает, сколько людей проживает на территории Украины, потому что последняя перепись проводилась в 2001 году. По данным ООН, которая рассчитывает население стран исходя из уровня производства хлеба, в Украине живет 24 млн человек, а остальные – умерли или выехали», – констатировал лидер партии «За життя».



По его мнению, правительство должно принимать экономические решения, учитывая интересы населения и улучшение жизни всех граждан. Сейчас же, утверждает депутат, представители власти намеренно проводят антисоциальную политику.



«Один министр недавно заявил зарубежным медиа, что у нас, мол, цитирую, «много людей старой закалки, они долго живут и государство вынуждено содержать (!) их до 80-85 лет». Видимо поэтому Кабмин принял нововведение, согласно которому с 2019 года при расчете пенсии будут учитывать среднюю зарплату за три года, вместо двух, что сократит объем средств для выплат на 25%. Это просто невыносимо – не может существовать государство, в котором пожилому человеку невозможно прожить на пенсию!» – возмутился парламентарий.



«Украина должна погасить в этом году 175 млрд долга, из них 43 млрд – перед МВФ»



По мнению политика, долговая яма, в которой оказалась сегодня Украина, – это результат неэффективной работы власти и отсутствия у нее правильной экономической стратегии развития страны. Оплачивать долговые обязательства стране будет крайне сложно. Только в этом году Украина должна погасить 175 млрд долга, из которых 43,8 млрд – по кредиту Международного валютного фонда.



«Нас загнали в такую петлю, что Украине надо понимать – пути выхода из кризиса должны быть экстремальными. Украина должна отдать 43,8 млрд грн в этом году только одному МВФ (Международный валютный фонд, – ред.). Это входит в программу управления госдолгом, с чем любой желающий может ознакомиться в интернете. В целом запланированы платежи на 175 млрд, из которых 64% – это платежи по внутреннему долгу, по облигациям. Пик всех платежей приходится на 2019 год, после чего при той экономической модели, которая сегодня существует, страна станет неплатежеспособной», – констатировал парламентарий.



Он подчеркнул, что сейчас власть понятия не имеет, как отдавать долги и что делать в сложившейся ситуации, потому продолжает вести украинскую экономику в еще более глубокий кризис.



«Власть все прекрасно понимает, но продолжает вести нас в эту пропасть. Им нечего сказать людям. Они не могут сказать: «Да, король оказался голым, да, мы привели нас к экономической разрухе, да, мы не знаем, что делать». Это самое страшное, что они просто не знают, что делать. Но невозможно доказать нищему и голодному, что он сыт и одет», – убежден Вадим Рабинович.



Народный депутат отметил, что при этом в Международном валютном фонде считают: раз мы им так много должны, они имеют право навязывать нашему правительству свою экономическую политику, которая на самом деле губительна для украинцев.



«Но при этом с нереально высокими коммунальными тарифами живем мы с вами «слишком хорошо. Представитель МВФ в Украине (Йоста Люнгман, – ред.) на днях заявил, что у украинской власти слишком большой соблазн очень быстро повысить зарплаты, но, по его словам, это будет плохо отображаться на росте экономики. Скажите, если мы будем лучше жить, это будет МВФ как-то мешать? Почему Украина, самая нищая страны Европы, должна быть еще более нищей? Люди, которые не могут прожить на зарплату, должны получать еще меньше? Пенсионер, который не в состоянии выжить, вообще не должен ничего получать? Это разве дружеское предложение?» – возмутился лидер партии «За життя».



«Мы должны поступить, как Ирландия и Греция – не отдавать долги по внешним займам» Как считает парламентарий, мы должны поступить по примеру Ирландии и Греции – не отдавать долги по внешним займам.



«Мы должны поступить, как Ирландия и Греция – не отдавать долги по внешним займам. Потому что та «помощь», которую они нам предоставляют, не является дружественным жестом. Те менеджеры (Абромавичус, Деканоидзе, Згуладзе, Квиташвили, Яресько), которых они нам рекомендовали поставить на ключевые посты в государстве, набили себе карманы и сбежали или же продолжают обворовывать страну по сей день, а курс гривни продолжает падать», – выразил негодование народный депутат. Что касается Запада, то по мнению политика, выстраивая отношения с Украиной, он должен учитывать, что мы находимся фактически в состоянии войны.



«Украина – государство, которое пострадало от невыполнения Будапештского меморандума. И вместо того, чтобы помочь, наши партнеры давят нас процентами по кредитам. В свое время Евросоюз списал Польше 81 млрд долларов долга. Теперь Польша – локомотив европейской экономики. Чем мы хуже? Так нет – нас же они заставляют вырубать лес, давая за это крохи», – возмутился Вадим Рабинович.



Он подчеркнул, что сотрудничество с МВФ может привести к конфликтам в обществе, ведь Фонд загоняет украинский народ в нищету.



«МВФ, который называет Валерию Гонтареву – лучшим банкиром, а Ульяну Супрун – лучшим руководителем Министерства здравоохранения, нам однозначно не товарищ, потому что именно эти люди убивают свой народ и загоняют его в нищету. В этом году они планируют дать нам 1,9 млрд долларов, что соответствует нашему долгу на текущий момент. Поэтому всем нам нужно понять, что МВФ – организация, которая никого и никогда не заставляет брать кредиты. Но если правительство все же осмелилось пойти на такой шаг, то это однозначно приведет к катастрофическим последствиям в социальной сфере, что послужит базисом для конфликта в обществе (например, как это было в Югославии или Руанде)», – заявил народный депутат.



По его мнению, с международными партнерами мы должны разговаривать жестче.



«Нужно объяснять, что Украина граничит с ЕС, и 40 млн голодных людей бесследно раствориться на просторах Европы не смогут. Им просто нужно растолковать последствия той губительной политики, которую они навязывают нашему государству относительно экономии нами на расходной части бюджета», – считает парламентарий.



Выход из сложившейся ситуации политик видит в том числе и в замене «некомпетентного и вороватого руководства НБУ».



«На днях стало известно, что НБУ передал 1 млрд долларов золотовалютных резервов в управление Всемирному банку в Вашингтоне. Замглавы НБУ Олег Чурий по этому поводу заявил, что, мол, благодаря такому решению мы сможем дистанционно обучать персонал НБУ. Но это же бред. Все руководство НБУ, вместе с Рожковой и Гонтаревой, должны быть уволены и наказаны, потому что такое управление банковской системой добьет страну», – заключил Вадим Рабинович.



«В отличие от действующей власти, у «За життя» есть конкретная экономическая программа» Лидер партии «За життя» рассказал, что в отличие от действующей власти, его политсила имеет четкую экономическую программу, и он будет лично следить за выполнением предвыборной программы партии после победы на выборах.



Вместе с тем Рабинович убежден, что следующая избирательная кампания должна строиться не вокруг лидеров политических партий и «кланов», а вокруг идеи, будущего курса для страны.



«Беру на себя сегодня такое обязательство. Если наша партия победит на выборах, я буду, как ее глава, следить за выполнением предвыборных обещаний. Например, наша партия предлагает строить «Швейцарию Восточной Европы» на основе развития трех китов экономики: аграрного и банковского секторов, а также hi-tech. К тому же мы должны провести ревизию внешнего долга, который уже сегодня превышает расходную часть бюджета на здравоохранение и образование, что является маркером губительной социальной политики власти», – подчеркнул нардеп.



При этом, по мнению парламентария, действующая власть прячет экономические провалы за «громкими лозунгами о справедливости».



«Сегодняшняя политическая верхушка ни разу не огласила экономические планы народу Украины. Они обещали нам найти деньги януковичей, лазаренко, полуботков и всех казнокрадов посадить. В итоге – ничего не сделали, никого не посадили, а как намерены развивать экономику страны – так и не сказали», – возмутился политик.



Исходя из этого, заявил лидер партии «За життя», на следующих выборах людям необходимо «выбирать программы, а не вождей». При этом он заметил, что не сомневается в успехе своей политической силы.



«Уверен, что наша партия имеет сегодня результат выше, чем нам дают социологические службы. Я много езжу по стране, встречаюсь с людьми... Во время президентской предвыборной гонки в США все говорили о победе Хиллари Клинтон, а победил Дональд Трамп. Думаю, что с партией «За життя» примерно такая же история. Поэтому ждем выборов и посмотрим на реальные результаты. Мы докажем, что «За життя» – последовательная партия, которая будет отстаивать украинские интересы!» – резюмировал Вадим Рабинович.