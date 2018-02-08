08.02.2018 18:43

Миссия МВФ посетит Украину 12 февраля

Работа миссии продлится до 16 февраля.



// rbc.ua

Техническая миссия Международного валютного фонда посетит Украину 12 февраля. Об этом говорится в сообщении фонда.



Как сообщается, работа миссии продлится до 16 февраля. В ходе работы представители МВФ обсудят с властями технические вопросы сотрудничества.



Напомним, ранее официальный представитель фонда Уильям Мюррей заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) не имеет каких-либо временных ориентиров относительно прибытия миссии в Украину по поводу предоставления очередного транша кредита.



В то же время, Национальный банк Украины допускал возможность прекращения сотрудничества с МВФ либо пересмотр программы финансирования.



Такая ситуация сложилась в связи с тем, что Украина не до конца выполнила условия фонда. В частности, не был принят закон об Антикоррупционном суде и не был урегулирован вопрос цены на газ для населения.



Кроме того, фонд требовал принятия закона о приватизации госимущества, который в итоге был проголосован украинским парламентом.