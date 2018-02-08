Миссия МВФ посетит Украину 12 февраля

Работа миссии продлится до 16 февраля.
Техническая миссия Международного валютного фонда посетит Украину 12 февраля. Об этом говорится в сообщении фонда.
Как сообщается, работа миссии продлится до 16 февраля. В ходе работы представители МВФ обсудят с властями технические вопросы сотрудничества.
Напомним, ранее официальный представитель фонда Уильям Мюррей заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) не имеет каких-либо временных ориентиров относительно прибытия миссии в Украину по поводу предоставления очередного транша кредита.
В то же время, Национальный банк Украины допускал возможность прекращения сотрудничества с МВФ либо пересмотр программы финансирования.
Такая ситуация сложилась в связи с тем, что Украина не до конца выполнила условия фонда. В частности, не был принят закон об Антикоррупционном суде и не был урегулирован вопрос цены на газ для населения.
Кроме того, фонд требовал принятия закона о приватизации госимущества, который в итоге был проголосован украинским парламентом.
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давл.:
ветер: