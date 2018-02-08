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08.02.2018  18:43   

Миссия МВФ посетит Украину 12 февраля

Работа миссии продлится до 16 февраля.


// rbc.ua

Техническая миссия Международного валютного фонда посетит Украину 12 февраля. Об этом говорится в сообщении фонда.

Как сообщается, работа миссии продлится до 16 февраля. В ходе работы представители МВФ обсудят с властями технические вопросы сотрудничества.

Напомним, ранее официальный представитель фонда Уильям Мюррей заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) не имеет каких-либо временных ориентиров относительно прибытия миссии в Украину по поводу предоставления очередного транша кредита.

В то же время, Национальный банк Украины допускал возможность прекращения сотрудничества с МВФ либо пересмотр программы финансирования.

Такая ситуация сложилась в связи с тем, что Украина не до конца выполнила условия фонда. В частности, не был принят закон об Антикоррупционном суде и не был урегулирован вопрос цены на газ для населения.

Кроме того, фонд требовал принятия закона о приватизации госимущества, который в итоге был проголосован украинским парламентом.

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  мвф, украина
 
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