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12.02.2018  15:16   

В этом году в Украине появится Антикоррупционный суд

Президент Петр Порошенко передал парламенту законопроект о создании Антикоррупционного суда, и он может быть создать уже в этом году.


В этом году в Украине появится Антикоррупционный суд

В этом году в Украине будет создать Антикоррупционный суд. Об этом Президент Петр Порошенко сообщил в интервью австрийскому изданию Profil, пишет Корреспондент.

"Процесс должен быть завершён в этом году. Надеюсь, в ближайшие месяцы у нас будет закон", - сказал Порошенко.

По его словам, он уже предложил закон Верховной Раде и теперь парламент должен вести открытую дискуссию по данному вопросу с целью создания прозрачного, эффективного и независимого суда.

Президент признал, что коррупция была и остаётся основной проблемой в Украине. При этом он указал на эффективность работы такой структуры как Национальное антикоррупционное бюро и такого механизма как электронное декларирование. По его словам, полтора миллиарда долларов, украденных при Викторе Януковиче, уже возвращены.

"Я поддерживаю транспарентность и эффективность борьбы с коррупцией", - заявил президент, добавив, что открыт для сотрудничества в деле возвращения похищенных средств с международными институтами и спецслужбами, в том числе ФБР, MI6.

Напомним, Европейский союз требует создать Антикоррупционный суд до выборов.

Источник:   Корреспондент
 
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