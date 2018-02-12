В этом году в Украине появится Антикоррупционный суд

Президент Петр Порошенко передал парламенту законопроект о создании Антикоррупционного суда, и он может быть создать уже в этом году.
В этом году в Украине будет создать Антикоррупционный суд. Об этом Президент Петр Порошенко сообщил в интервью австрийскому изданию Profil, пишет Корреспондент.
"Процесс должен быть завершён в этом году. Надеюсь, в ближайшие месяцы у нас будет закон", - сказал Порошенко.
По его словам, он уже предложил закон Верховной Раде и теперь парламент должен вести открытую дискуссию по данному вопросу с целью создания прозрачного, эффективного и независимого суда.
Президент признал, что коррупция была и остаётся основной проблемой в Украине. При этом он указал на эффективность работы такой структуры как Национальное антикоррупционное бюро и такого механизма как электронное декларирование. По его словам, полтора миллиарда долларов, украденных при Викторе Януковиче, уже возвращены.
"Я поддерживаю транспарентность и эффективность борьбы с коррупцией", - заявил президент, добавив, что открыт для сотрудничества в деле возвращения похищенных средств с международными институтами и спецслужбами, в том числе ФБР, MI6.
Напомним, Европейский союз требует создать Антикоррупционный суд до выборов.
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