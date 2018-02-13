13.02.2018 12:57

Вадим Рабинович: Левочкину не отвертеться! У меня все документы об аресте его виллы во Франции — они есть и у сотен журналистов

Попытка пресс-службы народного депутата от «Оппозиционного блока» Сергея Левочкина опровергнуть информацию об аресте его виллы в Ницце французским судом была сделана слишком поспешно.



// Facebook

Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат Украины, глава парламентского подкомитета по правам человека и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович.



Политик отметил, что копии документов, подтверждающих арест недвижимого имущества Левочкиных во Франции, уже имеется в распоряжении средств массовой информации.



«Не стоило спешить, г-н Левочкин, через пресс-службу опровергать очевидное. Спешка обманчива. Достаточно было заглянуть на мою страничку в Facebook — и убедиться в наличии документов на арест французским судом имущества семьи Левочкиных — на фантастическую сумму в 1 млрд 800 млн. Эти документы есть на руках у десятков или может даже сотен журналистов», — написал Вадим Рабинович.



Лидер политической партии «За життя» подчеркнул, что пресс-служба Левочкина распространяет недостоверную информацию, и это можно легко подтвердить репортажем из французского суда, вынесшего указанное решение.



«Зачем опровергать неопровержимое? Зачем опять обманывать? Я вот нахожусь во Франции — и готов специально для г-на Левочкина сделать репортаж из суда, вынесшего такое справедливое решение», — заявил народный депутат.



Отдельным постом он также опубликовал копии документов из французского суда, о которых идет речь.



«Привыкшим врать Левочкиным», — написал Вадим Рабинович.



Позже лидер политической партии «За життя» сообщил, что по обновленной информации нардепу Левочкину уже переданы все соответствующие документы.



«Г-н Левочкин только что получил от своего адвоката (который связался с нашим юристом во Франции) полную информацию об аресте своего имения. Журналистов приглашаю на судебное заседание. Порадуемся за Украину», — написал Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.



Напомним, утром 12 февраля в ходе пресс-конференции Вадим Рабинович заявил, что французский суд удовлетворил его требование и арестовал имение Сергея Левочкина в Ницце в пользу государства Украина. Вскоре информагенство «Интерфакс-Украина» опубликовало заявление пресс-службы Левочкина с попыткой опровержения этой информации.