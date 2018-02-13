Главная Новости Политика Вадим Рабинович: Левочкину не отвертеться! У меня все документы об аресте его виллы во Франции — они есть и у сотен журналистов
13.02.2018  12:57   

Вадим Рабинович: Левочкину не отвертеться! У меня все документы об аресте его виллы во Франции — они есть и у сотен журналистов

Попытка пресс-службы народного депутата от «Оппозиционного блока» Сергея Левочкина опровергнуть информацию об аресте его виллы в Ницце французским судом была сделана слишком поспешно.


// Facebook

Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат Украины, глава парламентского подкомитета по правам человека и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович.

Политик отметил, что копии документов, подтверждающих арест недвижимого имущества Левочкиных во Франции, уже имеется в распоряжении средств массовой информации.

«Не стоило спешить, г-н Левочкин, через пресс-службу опровергать очевидное. Спешка обманчива. Достаточно было заглянуть на мою страничку в Facebook — и убедиться в наличии документов на арест французским судом имущества семьи Левочкиных — на фантастическую сумму в 1 млрд 800 млн. Эти документы есть на руках у десятков или может даже сотен журналистов», — написал Вадим Рабинович.

Лидер политической партии «За життя» подчеркнул, что пресс-служба Левочкина распространяет недостоверную информацию, и это можно легко подтвердить репортажем из французского суда, вынесшего указанное решение.

«Зачем опровергать неопровержимое? Зачем опять обманывать? Я вот нахожусь во Франции — и готов специально для г-на Левочкина сделать репортаж из суда, вынесшего такое справедливое решение», — заявил народный депутат.

Отдельным постом он также опубликовал копии документов из французского суда, о которых идет речь.

«Привыкшим врать Левочкиным», — написал Вадим Рабинович.

Позже лидер политической партии «За життя» сообщил, что по обновленной информации нардепу Левочкину уже переданы все соответствующие документы.

«Г-н Левочкин только что получил от своего адвоката (который связался с нашим юристом во Франции) полную информацию об аресте своего имения. Журналистов приглашаю на судебное заседание. Порадуемся за Украину», — написал Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.

Напомним, утром 12 февраля в ходе пресс-конференции Вадим Рабинович заявил, что французский суд удовлетворил его требование и арестовал имение Сергея Левочкина в Ницце в пользу государства Украина. Вскоре информагенство «Интерфакс-Украина» опубликовало заявление пресс-службы Левочкина с попыткой опровержения этой информации.

Тэги:  рабинович, левочкин
 
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